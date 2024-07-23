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Бьют баллистикой по гражданским — детали атаки россиян на Одесчину

23 июля 2024 09:59
Верзилова Єлизавета - редактор
Детали атаки на Одесщину 22 июля: чем атаковали россияне
Разрушение в Одесской области вследствие атаки. Фото: Силы обороны юга Украины
Верзилова Єлизавета - редактор

Вчера вечером российские оккупанты направили на территории Одесской области баллистическую ракету, в результате попадания которой произошли многочисленные разрушения гражданской инфраструктуры. Ракетному удару предшествовала волна дронов — вражеские разведывательные БпЛА удалось сбить силам украинского ПВО.

Об этом сообщила служба по связям с общественностью воздушного командования "Юг".

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Подробности атаки по Одесской области
Сообщение военных. Фото: скриншот

Чем атаковал враг

Россияне продолжают дронов террор юга Украины. В частности, за сутки противовоздушной обороной юга Украины уничтожены пять разведывательных беспилотников: три ZALA и два Supercam.

"Также российские оккупационные войска атаковали Одесчину баллистической ракетой, вероятно "Искандер-М", с территории временно оккупированного Крыма" , — говорится в сообщении.

Работа ПВО на юге
Сколько уничтожили цели. Фото: ПК "Юг"

Атака на Одесчину 22 июля — что известно

Напомним, что вчера в Одесской области раздались громкие взрывы около 10 часов утра. Стало известно, что оккупанты попали баллистической ракетой по гражданским объектам и инфраструктуре.

  • Враг снова обстрелял Одесщину - нанесены разрушения - фото 1
    Последствия ракетного удара по Одесской области. Фото: Силы обороны Юга Украины
  • Враг снова обстрелял Одесщину - нанесены разрушения - фото 2
    оккупанты поразили гражданские помещения. Фото: Силы обороны Юга Украины
  • Враг снова обстрелял Одесщину - нанесены разрушения - фото 3
    В результате обстрела повреждены автомобили. Фото: Силы обороны Юга Украины
  • Враг снова обстрелял Одесщину - нанесены разрушения - фото 4
    Повреждения получили складские помещения. Фото: Силы обороны Юга Украины
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Военные отметили, что в результате удара частично разрушен фасад административного здания частного предприятия и складские помещения, а также повреждены гражданские автомобили. К счастью, обошлось без жертв.

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