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Бив батька і не хотів служити — на Одещині судили ухилянта

1 січня 2025 22:07
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Ухилянт на Одещині виявився домашнім тираном
Чоловік тримає повістку. Фото: ілюстративне/соцмережі
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Мешканець Одещини двічі проігнорував повістку. Він запевняв, що не може служити, бо опікується хворим батьком. Але з'ясувалося, що чоловіка неодноразово притягали до відповідальності за насильство над стареньким.

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з вироку Красноокнянського районного суду Одеської області.

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Подробиці справи 

Згідно з матеріалами суду, чоловік пройшов ВЛК та був визнаний придатним до служби. Йому двічі вручали бойову повістку під особистий підпис. Але обидва рази на збірний пункт військовозобов'язаний не з'являвся. На судовому засіданні обвинувачений заявив, що не готовий служити "ні фізично, ні морально". 

Крім того, чоловік запевняв, що доглядає за батьком, який має інвалідність ІІІ групи. Втім, виявилося, що підсудного неодноразово притягали до адміністративної відповідальності за домашнє насильство стосовно батька.

Що вирішив суд

Суддя визнав чоловіка винним в ухиленні від призову. Наступні три роки від проведе за ґратами.  

Нагадаємо, у Чернігівській області чоловік не прийшов до ТЦК, бо йому заборонила мама. Також на Одещині судили ухилянта, який видавав себе за військового.

суд домашнє насильство Одеська область мобілізація судові рішення

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