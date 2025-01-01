Уклонист в Одесской области оказался домашним тираном.

Мужчина держит повестку. Фото иллюстративное: соцсети

Житель Одесчины дважды проигнорировал повестку. Он уверял, что не может служить, потому что занимается больным отцом. Но выяснилось, что мужчину неоднократно привлекали к ответственности за насилие над стариком.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из приговора Красноокнянского районного суда Одесской области.

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Подробности дела

Согласно материалам суда, мужчина прошел ВВК и был признан годным к службе. Ему дважды вручали боевую повестку под личную подпись. Но оба раза на сборный пункт военнообязанный не являлся. На судебном заседании обвиняемый заявил, что не готов служить ни физически, ни морально.

Кроме того, мужчина уверял, что ухаживает за отцом, имеющим инвалидность ІІІ группы. Впрочем, оказалось, что подсудимый неоднократно привлекался к административной ответственности за домашнее насилие в отношении отца.

Что решил суд

Судья признал мужчину виновным в уклонении от призыва. Следующие три года он проведет за решеткой.

Напомним, в Черниговской области мужчина не пришел в ТЦК, потому что ему запретила мама. Также в Одесской области судили уклоняющегося, который выдавал себя за военного.