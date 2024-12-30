На Одещині ухилянт видавав себе за військового

Суддя виносить вирок. Фото: freepik

Чоловік замовив собі сувенірний військовий квиток і вписав туди своє ім'я. За допомогою такого "документа" він намагався потрапити за кордон. Але план не вдався.

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з вироку Ренійського райсуду.

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Подробиці справи

Підсудний придбав онлайн сувенірний військовий квиток, а також скачав зразок відпускного квитка військовослужбовця та витягу з наказу військової частини буцімто про відрядження за кордон. Туди чоловік вписав власні дані. Ці папери він показав прикордоннику на пункті пропуску "Рені-Авто".

Зазначимо, що обвинувачений в армії не служив і взагалі ніде не працює.

Що вирішив суд

Свою провину чоловік не заперечував. Суддя визнав його винним у підробленні та використанні фальшивих документів. Військовозобов'язаному призначили штраф у 5,9 тис. грн. Також йому доведеться сплатити 6,3 тис. грн відшкодування витрат на експертизу.

Нагадаємо, мешканець Одещини власноруч виготовив військовий квиток та довідку про непридатність до служби. Суд врахував, що обвинувачений допомагає літнім людям, але все одно призначив йому покарання. Також в Одесі судили чоловіка, який власноруч зробив собі "білий квиток".