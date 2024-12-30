В Одесской области уклонист выдавал себя за военного

Судья выносит приговор. Фото: freepik

Человек заказал себе сувенирный военный билет и вписал туда свое имя. С помощью такого "документа" он пытался попасть за границу. Но план не удался.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из приговора Ренийского райсуда.

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Подробности дела

Подсудимый приобрел онлайн сувенирный военный билет, а также скачал образец отпускного билета военнослужащего и выписку из приказа воинской части якобы о командировке за границу. Туда мужчина вписал свои данные. Эти бумаги он показал пограничнику на пункте пропуска "Рени-Авто".

Отметим, что обвиняемый в армии не служил и нигде вообще не работает.

Что решил суд

Свою вину мужчина не возражал. Судья признал его виновным в подлоге и использовании фальшивых документов. Военнообязанному назначили штраф в 5,9 тыс. грн. Также ему придется заплатить 6,3 тыс. грн возмещение расходов на экспертизу.

Напомним, житель Одесчины собственноручно изготовил военный билет и справку о непригодности к службе. Суд учел, что обвиняемый помогает пожилым людям, но все равно назначил ему наказание. Также в Одессе судили мужчину, который сам сделал себе "белый билет".