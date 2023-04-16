Благодійники передали у лікарню Миколаївщини портативний КТ-сканер

Портативний КТ-сканер. Фото: Сергій Лейвіков

В одному із медичних закладів Миколаєва з’явився портативний КТ-сканер у трейлері. Його передали швейцарські благодійники.

Про це повідомив волонтер Сергій Лейвіков.

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За вловами волонтера, це один із найточніший і якісних сучасних рентгенівських апаратів. Його виробник — "Дженерал Електрик", Лондон.

"Томограф унікальний тим, що здатний зробити 128 шматочків і отримати об'ємні зображення. Це дозволяє лікарям чітко локалізувати в космосі уражені ділянки, іноземні об'єкти тощо. Він автономний і мобільний. Може одночасно сканувати менш як 1 хв пацієнта і швидко отримати попередні дані про його стан, що дуже важливо в умовах війни",— написав Сергій Лейвіков.

Коштує такий сканер 500 тисяч фунтів стерлінгів.

Зазначимо, Одеський обласний Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф отримав 8 нових автомобілів швидкої медичної допомоги типу "С". Ці автівки будуть допомагати лікарським бригадам рятувати життя, оскільки вони обладнані всім необхідним для підтримки життя під час транспортування поранених до лікарні.

Нагадаємо, Одеська обласна психіатрична лікарня №2 отримала важливу допомогу зі Сполучених Штатів Америки. Завдяки співпраці з Благодійним фондом Razom for Ukraine медичному закладу було надано необхідне обладнання для своєї роботи.