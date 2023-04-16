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Благотворители передали в больницу Николаевской области портативный КТ-сканер

16 апреля 2023 14:24
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист
Благотворители передали в больницу Николаевской области портативный КТ-сканер
Портативный КТ-сканер. Фото: Сергей Лейвиков
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист

В одном из медицинских заведений Николаевской области появился портативный КТ-сканер в трейлере. Его передали швейцарские благотворители.

Об этом сообщил волонтер Сергей Лейвиков.

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По уловам волонтера, это один из самых точных и качественных современных рентгеновских аппаратов. Его производитель — "Дженерал Электрик", Лондон.

"Томограф уникален тем, что способен сделать 128 кусочков и получить объемные изображения. Это позволяет врачам четко локализовать в космосе пораженные участки, инородные объекты и т.д. Он автономный и мобильный. Может одновременно сканировать менее 1 мин пациента и быстро получить предыдущие данные о его состоянии, что очень важно в условиях войны",— написал Сергей Лейвиков.

Стоит такой сканер в 500 тысяч фунтов стерлингов.

Отметим, Одесский областной Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф получил 8 новых автомобилей скорой помощи типа "С". Эти автомобили будут помогать врачебным бригадам спасать жизнь, поскольку они оборудованы всем необходимым для поддержания жизни во время транспортировки раненых в больницу.

Напомним, Одесская областная психиатрическая больница №2 получила важную помощь из Соединенных Штатов Америки. Благодаря сотрудничеству с Благотворительным фондом Razom for Ukraine, медицинскому учреждению было предоставлено необходимое оборудование для своей работы.

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