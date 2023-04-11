Рятувати життя стане легше: до Одещини надійшли нові авто швидкої допомоги

Автомобілі швидкої допомоги. Фото: Одеська ОВА/ Facebook

Одеський обласний Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф отримав 8 нових автомобілів швидкої медичної допомоги типу "С". Ці автівки будуть допомагати лікарським бригадам рятувати життя, оскільки вони обладнані всім необхідним для підтримки життя під час транспортування поранених до лікарні.

Про це повідомляє Одеська ОВА.

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Медичне обладнання нових автомобілів включає дефібрилятори, електрокардіографи, пульсоксиметри, інфузомати, глюкометри, стаціонарні балони з киснем і портативні апарати штучної вентиляції легень, що дозволить забезпечити високий рівень медичної допомоги під час екстрених ситуацій.

"Це дозволить медикам проводити реанімаційні дії безпосередньо в машині швидкої допомоги і зберегти якомога більше життів. Тому ми дуже вдячні президентській ініціативі United 24, МОЗ України та всім благодійникам і донорам, які долучилися до збору коштів зі всього світу. Ви допомагаєте нашим героям медичного фронту рятувати життя!", — зазначила директор Департаменту охорони здоров’я Одеської ОВА Наталія Одарій-Захар’єва.

Медичне обладнання нових автомобілів. Фото: Одеська ОВА/ Facebook

Крім того, нові автомобілі розподілені до різних підрозділів Одеського обласного Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Дві "швидкі" типу "С" відправились до Білгород-Дністровської станції, по одній — до Ізмаїльської та Біляївської станцій ЕМД та МК. Ще по одній автівці розташували на підстанції №1 та №7 м. Одеси, а також на підстанції №9 м. Южний. Один реанімобіль поїхав до Пункту базування ЕМД в с. Старі Маяки.

Нагадаємо, у складних умовах війни заклад забезпечить населення у сільській місцевості медичною допомогою. Це вже друга амбулаторія, яку відкрили на Одещині після повномасштабного вторгнення.

Зазначимо, диспетчери call-центру служби невідкладної допомоги 15-50 у 2022 році прийняли 40 327 дзвінків, що в 3,5 раза більше, ніж попереднього року. З них всього 296 викликів були передані на службу екстреної медичної допомоги "103".