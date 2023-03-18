За рік кількість дзвінків до Одеського центру невідкладної допомоги збільшилась втричі
Диспетчери call-центру служби невідкладної допомоги 15-50 у 2022 році прийняли 40 327 дзвінків, що в 3,5 разу більше, ніж попереднього року. З них всього 296 викликів були передані на службу екстреної медичної допомоги "103".
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
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"Міський центр невідкладної допомоги працює в єдиному інформаційному просторі зі службою "103", що дозволяє ефективно розподілити виклики на екстрені та невідкладні та забезпечити швидке прибуття бригади "швидкої" до пацієнта", — йдеться в повідомленні.
Зростання виїздів на дім
У 2022 році було значно збільшено кількість виїздів бригад невідкладної медичної допомоги на дім. За звітом, лікарі виїжджали 19 393 рази, що у шість разів більше порівняно з попереднім роком.
Спеціальні автівки для транспортування пацієнтів
Для Центру було придбано спеціальні автівки, які забезпечують комфортне транспортування пацієнтів з обмеженими можливостями. Вони використовуються для госпіталізації пацієнтів до медичних закладів, перевезення для діагностичного обстеження, а також при переведенні пацієнтів з однієї лікарні до іншої.
Тренінги для одеситів
Лікарі провели велику кількість тренінгів з першої допомоги в усіх районах міста. Навички надання невідкладної допомоги набули тисячі одеситів. Також було проведено тренінги з тактичної медицини для організованих колективів — співробітників великих організацій, волонтерських центрів та захисників України.
Розширення послуг
Подальше розширення роботи служби психологічної допомоги на базі Центру 15-50 планується запровадження додаткових послуг для населення, таких як консультації з питань дитячої та сімейної психології, а також терапія для пацієнтів з психічними розладами.
Окрім цього, Центр планує активно співпрацювати з місцевими громадськими організаціями та волонтерськими групами, щоб забезпечити більш ефективну та координовану роботу у наданні медичної допомоги та підтримці для тих, хто цього потребує.
Центр невідкладної медичної допомоги приймає дзвінки щодня цілодобово:
- 15-50 — зі стаціонарних телефонів;
- 0-800-50-15-50 — з мобільних телефонів.
Нагадаємо, Міністерство охорони здоровʼя України у співпраці зі світовою організацією охорони здоров'я (WHO) та ЄС надало Одещині чотири автобуси. Вони будуть використані для забезпечення мобільної вакцинації в області.