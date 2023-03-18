Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow За рік кількість дзвінків до Одеського центру невідкладної допомоги збільшилась втричі arrow

За рік кількість дзвінків до Одеського центру невідкладної допомоги збільшилась втричі

18 березня 2023 18:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Центр працює цілодобово
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Диспетчери call-центру служби невідкладної допомоги 15-50 у 2022 році прийняли 40 327 дзвінків, що в 3,5 разу більше, ніж попереднього року. З них всього 296 викликів були передані на службу екстреної медичної допомоги "103".

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради. 

Читайте також:

"Міський центр невідкладної допомоги працює в єдиному інформаційному просторі зі службою "103", що дозволяє ефективно розподілити виклики на екстрені та невідкладні та забезпечити швидке прибуття бригади "швидкої" до пацієнта", — йдеться в повідомленні. 

Зростання виїздів на дім

У 2022 році було значно збільшено кількість виїздів бригад невідкладної медичної допомоги на дім. За звітом, лікарі виїжджали 19 393 рази, що у шість разів більше порівняно з попереднім роком. 

Спеціальні автівки для транспортування пацієнтів

Для Центру було придбано спеціальні автівки, які забезпечують комфортне транспортування пацієнтів з обмеженими можливостями. Вони використовуються для госпіталізації пацієнтів до медичних закладів, перевезення для діагностичного обстеження, а також при переведенні пацієнтів з однієї лікарні до іншої.

Тренінги для одеситів

Лікарі провели велику кількість тренінгів з першої допомоги в усіх районах міста. Навички надання невідкладної допомоги набули тисячі одеситів. Також було проведено тренінги з тактичної медицини для організованих колективів — співробітників великих організацій, волонтерських центрів та захисників України.

Розширення послуг

Подальше розширення роботи служби психологічної допомоги на базі Центру 15-50 планується запровадження додаткових послуг для населення, таких як консультації з питань дитячої та сімейної психології, а також терапія для пацієнтів з психічними розладами.

Окрім цього, Центр планує активно співпрацювати з місцевими громадськими організаціями та волонтерськими групами, щоб забезпечити більш ефективну та координовану роботу у наданні медичної допомоги та підтримці для тих, хто цього потребує.

Центр невідкладної медичної допомоги приймає дзвінки щодня цілодобово:

  • 15-50 — зі стаціонарних телефонів;
  • 0-800-50-15-50 — з мобільних телефонів.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоровʼя України у співпраці зі світовою організацією охорони здоров'я (WHO) та ЄС надало Одещині чотири автобуси. Вони будуть використані для забезпечення мобільної вакцинації в області.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

Ексклюзив

19:00Суботня прогулянка пляжем очима фотографа Новини.LIVE

18:52 Група Єрмака-Макфола дослідила, як санкції вплинули на економіку рф

18:43 Маляр спростувала російські вкиди про мобілізацію в Україні

Новина з фото

18:23 Захарова заявила, що зернову угоду було продовжено лише на 60 днів

18:21 ​​​​Епіфаній розповів, за яких умов братія може залишитися служити у Лаврі та про її майбутнє

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:03 Трамп заявив, що його хочуть заарештувати наступного тижня

18:00 На Одещині тимчасово заборонено вилов риби на деяких водоймах

Новина з фото

17:59 В українських електричках креативно відреагували на рішення МКС про арешт путіна

17:45 Німеччина закупить понад 80 гелікоптерів Airbus для армії, встановивши на них протитанкові ракети

Новина з фото

17:44Окупанти обстріляли Краматорськ касетними боєприпасами: є загиблі та поранені

Новина з відео

17:25 Російські пропагандисти повідомили, що путін приїхав до Криму

Новина з відео

16:09 Експортний потенціал України закінчиться через 2-3 місяці, — Марчук

Новина з відео

15:10 Кількість суден, відправлених рф до протоки Босфор, перевищила українські показники втричі

Новина з відео

14:40 Деокупація острова Зміїний врятувала українську економіку, — Братчук

Ексклюзив

14:10"В моєї мами важка робота": одесити на день занурились у світ комунальників

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

12:30 "Намагаються замести сліди": чи вдасться рф знайти американський безпілотник в Чорному морі

Новина з відео

12:07 "Вернем свое": депутат російської думи шокував заявою про анексію територій Туреччини

Новина з відео

10:59Скандал у волонтерському центрі Одеси: погрози депутату та струс мозку в охоронця

Новина з відео

10:20Нічна атака дронами збільшує ймовірність ракетного обстрілу, — Гуменюк

Новина з відео

10:10 Тренер гандбольного клуба "Одеса" Михайло Щукін пішов з життя: що він казав про війну

Ексклюзив

12:30В Бучі масштабно відбудовують вулицю, де ЗСУ накрили величезну російську колону: фоторепортаж

12:00Чому у світі з'являється дедалі більше спалахів вірусів — аналіз вірусолога

Новина з фото

20:45 Джонні Депп та Ембер Герд "відпочивають": історія гучного розлучення Пола Маккартні

Ексклюзив

19:00Бучу майже не впізнати: як виглядає місто сьогодні — великий репортаж

Ексклюзив

18:00Чи будуть цьогоріч кавуни та скільки коштуватимуть овочі: прогнози посівної 2023

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

17:00Історія України не потрібна: одесити про скасування цього предмета з-поміж обов'язкових

Новина з фото

14:35Суворий дрескод та брак фінансування: співпродюсер українського фільму про залаштунки премії "Оскар"

Ексклюзив

11:10Що потрібно Індії та Китаю від росії і чого очікувати від саміту НАТО: польський експерт про головне

Новина з фото

22:16 Від артистів кабаре до олімпійських чемпіонів: ці зірки змінили стать та стали відомими жінками

21:13 Якщо купувати, то саме зараз: важливий прогноз щодо курсу долара

Актуальне по темі

None 18 Березень 18:23

Суботня прогулянка пляжем очима фотографа Новини.LIVE

None 18 Березень 18:52

Група Єрмака-Макфола дослідила, як санкції вплинули на економіку рф

None 18 Березень 18:44

Маляр спростувала російські вкиди про мобілізацію в Україні

None 18 Березень 18:23

Захарова заявила, що зернову угоду було продовжено лише на 60 днів

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB