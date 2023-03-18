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За год количество звонков в Одесский центр неотложной помощи увеличилось втрое

18 марта 2023 18:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Центр работает круглосуточно
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Диспетчеры call-центра службы неотложной помощи 15-50 в 2022 году приняли 40 327 звонков, что в 3,5 раза больше, чем в прошлом году. Из них всего 296 вызовов было передано на службу экстренной медицинской помощи "103".

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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"Городской центр неотложной помощи работает в едином информационном пространстве со службой "103", что позволяет эффективно распределить вызовы на экстренные и неотложные и обеспечить скорейшее прибытие бригады "скорой" к пациенту", — говорится в сообщении.

Увеличение выездов на дом

В 2022 году было значительно увеличено количество выездов бригад неотложной медицинской помощи на дом. По отчету врачи выезжали 19 393 раза, что в шесть раз больше по сравнению с предыдущим годом.

Специальные автомобили для транспортировки пациентов

Для Центра были приобретены специальные автомобили, которые обеспечивают комфортную транспортировку пациентов с ограниченными возможностями. Они используются для госпитализации пациентов в медицинские учреждения, перевозки для диагностического обследования, а также при переводе пациентов из одной больницы в другую.

Тренинги для одесситов

Врачи провели большое количество тренингов по первой помощи во всех районах города. Навыки оказания неотложной помощи приобрели тысячи одесситов. Также были проведены тренинги по тактической медицине для организованных коллективов — сотрудников крупных организаций, волонтерских центров и защитников Украины.

Расширение услуг

Дальнейшее расширение работы службы психологической помощи на базе Центра 15-50 планируется введение дополнительных услуг для населения, таких как консультации по детской и семейной психологии, а также терапия для пациентов с психическими расстройствами.

Кроме того, Центр планирует активно сотрудничать с местными общественными организациями и волонтерскими группами, чтобы обеспечить более эффективную и координированную работу по оказанию медицинской помощи и поддержке для нуждающихся.

Центр неотложной медицинской помощи принимает звонки ежедневно круглосуточно:

  • 15-50 — со стационарных телефонов;
  • 0-800-50-15-50 — с мобильных телефонов.

Напомним, Министерство здравоохранения Украины в сотрудничестве с мировой организацией здравоохранения (WHO) и ЕС предоставило Одесской области четыре автобуса. Они используются для обеспечения мобильной вакцинации в области.

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