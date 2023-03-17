На Одещині стане можлива мобільна вакцинація

Вакцинація рятує життя

Міністерство охорони здоровʼя України у співпраці зі світовою організацією охорони здоров'я (WHO) та ЄС надало Одещині 4 автобуси. Вони будуть використані для забезпечення мобільної вакцинації в області.

Про це повідомляє ДУ "Одеський обласний центр контролю та профiлактики хвороб МОЗ України".

Нові автобуси, які будуть використовуватися для доставки мобільних виїзних команд до районів області для проведення вакцинації проти інфекційних захворювань, зокрема з особливим акцентом на внутрішньо переміщених осіб.

Стратегія розвитку імунопрофілактики в області

В Одеській області розробляють "Стратегію розвитку імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб, яким можна запобігти шляхом проведення імунопрофілактики, на період 2023-2030рр". Програма найближчим часом буде затверджена. Цей документ міститиме широкий спектр заходів для забезпечення відповідної імунізації населення та боротьби з інфекційними захворюваннями в області.

Запобігайте інфекційним захворюванням

Одним з найефективніших способів запобігання більшості інфекційних захворювань є щеплення. Для цього в регіоні є все необхідні вакцини.

Нагадаємо, з початку 2023 року в Одеській області зареєстровано 3221 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. В тому числі в Одеському районі зафіксували випадок зараження новим штамом коронавірусу "Кракен". Хворого виявили в Овідіопольській громаді. Що відомо про новий штам — читайте в матеріалі.