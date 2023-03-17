На Одещині стане можлива мобільна вакцинація
Міністерство охорони здоровʼя України у співпраці зі світовою організацією охорони здоров'я (WHO) та ЄС надало Одещині 4 автобуси. Вони будуть використані для забезпечення мобільної вакцинації в області.
Про це повідомляє ДУ "Одеський обласний центр контролю та профiлактики хвороб МОЗ України".
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Нові автобуси, які будуть використовуватися для доставки мобільних виїзних команд до районів області для проведення вакцинації проти інфекційних захворювань, зокрема з особливим акцентом на внутрішньо переміщених осіб.
Стратегія розвитку імунопрофілактики в області
В Одеській області розробляють "Стратегію розвитку імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб, яким можна запобігти шляхом проведення імунопрофілактики, на період 2023-2030рр". Програма найближчим часом буде затверджена. Цей документ міститиме широкий спектр заходів для забезпечення відповідної імунізації населення та боротьби з інфекційними захворюваннями в області.
Запобігайте інфекційним захворюванням
Одним з найефективніших способів запобігання більшості інфекційних захворювань є щеплення. Для цього в регіоні є все необхідні вакцини.
Нагадаємо, з початку 2023 року в Одеській області зареєстровано 3221 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. В тому числі в Одеському районі зафіксували випадок зараження новим штамом коронавірусу "Кракен". Хворого виявили в Овідіопольській громаді. Що відомо про новий штам — читайте в матеріалі.