В Одесской области станет возможна мобильная вакцинация

Вакцинация спасает жизнь

Министерство здравоохранения Украины в сотрудничестве с мировой организацией здравоохранения (WHO) и ЕС предоставило Одесской области 4 автобуса. Они используются для обеспечения мобильной вакцинации в области.

Об этом сообщает ГУ "Одесский областной центр контроля и профилактики болезней МЗ Украины".

Новые автобусы, которые будут использоваться для доставки мобильных выездных команд в районы области для проведения вакцинации против инфекционных заболеваний, в частности, с особым акцентом на внутренне перемещенных лиц.

Стратегия развития иммунопрофилактики в области

В Одесской области разрабатывают "Стратегию развития иммунопрофилактики и защиты населения от инфекционных болезней, которые можно предотвратить путем проведения иммунопрофилактики, на период 2023-2030гг". Программа в ближайшее время будет утверждена. Этот документ будет содержать широкий спектр мер по обеспечению соответствующей иммунизации населения и борьбе с инфекционными заболеваниями в области.

Предотвращайте инфекционные заболевания

Одним из самых эффективных способов предотвращения большинства инфекционных заболеваний является прививка. Для этого в регионе есть все необходимые вакцины.

Напомним, с начала 2023 года в Одесской области зарегистрировано 3221 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. В том числе в Одесском районе зафиксировали случай заражения новым штаммом коронавируса "Кракен". Больного обнаружили в Овидиопольском обществе. Что известно о новом штамме — читайте в материале.