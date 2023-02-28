На Одещині зафіксували випадок зараження новим штамом коронавірусу
В Одеському районі зафіксували випадок зараження новим штамом коронавірусу "Кракен". Хворого виявили в Овідіопольській громаді.
Про це повідомляє відділ охорони здоров`я Одеської РВА.
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Що відомо про новий штам
"Кракен" або XBB.1.5 — це варіант домінуючого зараз штаму “Омікрон”. Вперше в Україні його зафіксували наприкінці січня у пацієнта із Сумської області, який не був вакцинований проти COVID-19. Також випадки захворювання на новий вірус зафіксовано в Закарпатській та Тернопільській області.
За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, "Кракен" немає специфічних мутацій, які б робили його більш небезпечним, ніж інші субваріанти. Однак у порівнянні з попередніми штамами, XBB.1.5 найбільш ефективно ухиляється від імунної відповіді людини і здатний викликати не менш серйозні захворювання у людей похилого віку та людей з ослабленим імунітетом.
"Як і раніше, вакцинація є головним засобом запобігання важкому перебігу захворювання на коронавірус та потенційно нові підваріанти. За бажанням рекомендовано звернутися до сімейного лікаря та зробити необхідне щеплення проти COVID-19. Зараз в Україні є близько восьми мільйонів доз вакцини трьох типів: однодозова Johnson & Johnson, дводозові Pfizer (дитяча та доросла форми) і CoronaVac. Так, мешканці Одеського району можуть безплатно пройти вакцинацію від COVID-19, у тому числі зробити бустерне щеплення", — зазначає начальник відділу охорони здоров`я Одеської районної військової адміністрації Анатолій Приказюк.
Адреси кабінетів щеплень:
Київський район:
- Фонтанська дор., 30/32;
- Фонтанська дор., 110;
- Ільфа і Петрова, 63/1;
- пров. Ушакова, 9;
- Шишкіна, 48/1;
- Ю. Геллера, 43;
- Левітана, 62;
- Ак. Філатова, 7а.
Малиновський район:
- Житомирська (Ак. Гаркавого), 2;
- Болгарська, 38;
- І. та Ю. Лип, 1.
Приморський район:
- Обсерваторний пров., 8;
- М. Говорова, 26;
- Пастера, 56;
- Торгова, 29/31.
Суворовський район:
- От. Чепіги, 54;
- Ак. Воробйова, 5;
- Героїв оборони Одеси, 52;
- Ак. Заболотного, 59/1;
- Д. Ойстраха, 7;
- Балтська дор., 40;
- Хаджибейська дор., 32.
Нагадаємо, за минулий тиждень захворюваність на ГРВІ та грип в Одесі збільшилась порівняно з попереднім тижнем. Крім того, збільшилась й кількість госпіталізації. Які прості правила допоможуть уникнути хвороби читайте в матеріалі.