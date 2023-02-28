На Одещині зафіксували випадок зараження новим штамом коронавірусу

"Кракен" найбільш ефективно ухиляється від імунної відповіді людини

В Одеському районі зафіксували випадок зараження новим штамом коронавірусу "Кракен". Хворого виявили в Овідіопольській громаді.

Про це повідомляє відділ охорони здоров`я Одеської РВА.

Що відомо про новий штам

"Кракен" або XBB.1.5 — це варіант домінуючого зараз штаму “Омікрон”. Вперше в Україні його зафіксували наприкінці січня у пацієнта із Сумської області, який не був вакцинований проти COVID-19. Також випадки захворювання на новий вірус зафіксовано в Закарпатській та Тернопільській області.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, "Кракен" немає специфічних мутацій, які б робили його більш небезпечним, ніж інші субваріанти. Однак у порівнянні з попередніми штамами, XBB.1.5 найбільш ефективно ухиляється від імунної відповіді людини і здатний викликати не менш серйозні захворювання у людей похилого віку та людей з ослабленим імунітетом.

"Як і раніше, вакцинація є головним засобом запобігання важкому перебігу захворювання на коронавірус та потенційно нові підваріанти. За бажанням рекомендовано звернутися до сімейного лікаря та зробити необхідне щеплення проти COVID-19. Зараз в Україні є близько восьми мільйонів доз вакцини трьох типів: однодозова Johnson & Johnson, дводозові Pfizer (дитяча та доросла форми) і CoronaVac. Так, мешканці Одеського району можуть безплатно пройти вакцинацію від COVID-19, у тому числі зробити бустерне щеплення", — зазначає начальник відділу охорони здоров`я Одеської районної військової адміністрації Анатолій Приказюк.

Адреси кабінетів щеплень:

Київський район:

Фонтанська дор., 30/32;

Фонтанська дор., 110;

Ільфа і Петрова, 63/1;

пров. Ушакова, 9;

Шишкіна, 48/1;

Ю. Геллера, 43;

Левітана, 62;

Ак. Філатова, 7а.

Малиновський район:

Житомирська (Ак. Гаркавого), 2;

Болгарська, 38;

І. та Ю. Лип, 1.

Приморський район:

Обсерваторний пров., 8;

М. Говорова, 26;

Пастера, 56;

Торгова, 29/31.

Суворовський район:

От. Чепіги, 54;

Ак. Воробйова, 5;

Героїв оборони Одеси, 52;

Ак. Заболотного, 59/1;

Д. Ойстраха, 7;

Балтська дор., 40;

Хаджибейська дор., 32.

Нагадаємо, за минулий тиждень захворюваність на ГРВІ та грип в Одесі збільшилась порівняно з попереднім тижнем. Крім того, збільшилась й кількість госпіталізації. Які прості правила допоможуть уникнути хвороби читайте в матеріалі.