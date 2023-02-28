Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow На Одещині зафіксували випадок зараження новим штамом коронавірусу arrow

На Одещині зафіксували випадок зараження новим штамом коронавірусу

28 лютого 2023 15:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
На Одещині зафіксували випадок зараження новим штамом коронавірусу
"Кракен" найбільш ефективно ухиляється від імунної відповіді людини
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одеському районі зафіксували випадок зараження новим штамом коронавірусу "Кракен". Хворого виявили в Овідіопольській громаді.

Про це повідомляє відділ охорони здоров`я Одеської РВА.

Читайте також:

Що відомо про новий штам

"Кракен" або XBB.1.5 — це варіант домінуючого зараз штаму “Омікрон”. Вперше в Україні його зафіксували наприкінці січня у пацієнта із Сумської області, який не був вакцинований проти COVID-19. Також випадки захворювання на новий вірус зафіксовано в Закарпатській та Тернопільській області.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, "Кракен" немає специфічних мутацій, які б робили його більш небезпечним, ніж інші субваріанти. Однак у порівнянні з попередніми штамами, XBB.1.5 найбільш ефективно ухиляється від імунної відповіді людини і здатний викликати не менш серйозні захворювання у людей похилого віку та людей з ослабленим імунітетом.

"Як і раніше, вакцинація є головним засобом запобігання важкому перебігу захворювання на коронавірус та потенційно нові підваріанти. За бажанням рекомендовано звернутися до сімейного лікаря та зробити необхідне щеплення проти COVID-19. Зараз в Україні є близько восьми мільйонів доз вакцини трьох типів: однодозова Johnson & Johnson, дводозові Pfizer (дитяча та доросла форми) і CoronaVac. Так, мешканці Одеського району можуть безплатно пройти вакцинацію від COVID-19, у тому числі зробити бустерне щеплення", — зазначає начальник відділу охорони здоров`я Одеської районної військової адміністрації Анатолій Приказюк.

Адреси кабінетів щеплень:

Київський район:

  • Фонтанська дор., 30/32;
  • Фонтанська дор., 110;
  • Ільфа і Петрова, 63/1;
  • пров. Ушакова, 9;
  • Шишкіна, 48/1;
  • Ю. Геллера, 43;
  • Левітана, 62;
  • Ак. Філатова, 7а.

Малиновський район:

  • Житомирська (Ак. Гаркавого), 2;
  • Болгарська, 38;
  • І. та Ю. Лип, 1.

Приморський район:

  • Обсерваторний пров., 8;
  • М. Говорова, 26;
  • Пастера, 56;
  • Торгова, 29/31.

Суворовський район:

  • От. Чепіги, 54;
  • Ак. Воробйова, 5;
  • Героїв оборони Одеси, 52;
  • Ак. Заболотного, 59/1;
  • Д. Ойстраха, 7;
  • Балтська дор., 40;
  • Хаджибейська дор., 32.

Нагадаємо, за минулий тиждень захворюваність на ГРВІ та грип в Одесі збільшилась порівняно з попереднім тижнем. Крім того, збільшилась й кількість госпіталізації. Які прості правила допоможуть уникнути хвороби читайте в матеріалі

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

14:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

16:43 Єрмак провів зустріч із делегацією Організації економічного співробітництва та розвитку: деталі

16:42 В Україні оголосили мегазбір на 300 дронів для ЗСУ: скільки коштів вже задонатили

16:35 День ангела в березні 2023: хто і коли святкує іменини та як назвати дитину

16:30 Комп'ютерна гра Atomic Heart "зливає" дані користувачів держорганам рф та годує кремль: деталі

Ексклюзив

16:25 "Ворог повернув у Бахмут зеків і чм*біків": військовий розповів останні новини з Бахмуту

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з фото

16:05 Призовий тиждень: спортсмени з Одещини підкорюють п'єдестал

15:51 У Києві горить будівля у Голосіївському районі: на місці чутно вибухи

15:48 Зеленський провів чергове засідання Ставки: на що звернули особливу увагу

15:40 Добре бомбануло: нові фото та відео наслідків атаки БпЛА у російському Туапсе

15:33 У латвійській розвідці розповіли, чи планує кремль знову наступати на Київ

Новина з відео

15:15 Через землетруси у дев’ятьох країнах світу різко впав рівень води: подекуди узбережжя обміліли на 30-40 метрів

Новина з відео

15:15 У росії заступилися за генерала-стриптизера Матовнікова, який танцював еротичні танці в душі (ВІДЕО)

Новина з відео

13:46 UNITED24 створили сайт, який дозволяє "пройтися" вулицями зруйнованих українських міст

Ексклюзив

13:25 Тімур Мірошниченко втретє стане батьком: кого планує усиновити родина

Новина з відео

13:24 ​​​​​​​Росіяни намагалися прорвати українську оборону під Сватовим, — Гайдай

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

12:22 Тімур Мірошниченко розповів, скільки хоче мати дітей

Новина з відео

11:10 ЗСУ та ГУР завадили росіянам завдати чергового ракетного удару, — Кім

Новина з відео

10:41 Світло має бути: яка ситуація в електросистемі Одещини

Новина з відео

10:05 Під Мар'їнкою один український десантник знищив п'ять танків і три БМП

Новина з відео

20:30 УПЛ повертається: як дебютував Ротань з "Олександрією" проти "Металіста 1925"

Ексклюзив

06:00 Що далі? Кроки по відбудові України після війни

20:52 Удар у Мачулищах: блоха покусала гіганта

20:05 Рік російської пропаганди: як путінські наративи блокуються в Європі та ширяться в інших країнах

18:50 Наталія Приходько: Фонд Вадима Столара від початку війни надав допомоги вже на 271 млн гривень

Ексклюзив

18:25 "Я попрощалася із життям": рік тому у висотку на Лобановського влучила російська ракета

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

17:29 "Останнє" китайське попередження: що стоїть за мирними пропозиціями Піднебесної

08:00 Як корупція підживлює війну

Ексклюзив

06:00 Як економіка росії переживає санкції, та що буде далі

Ексклюзив

18:00 "Долучатимуться до всіх військових конфліктів": астрологиня спрогнозувала зміну влади у росії та США

12:00 Глибокого занепокоєння мало: Захід має розширити рамки військової допомоги

Актуальне по темі

None 28 Лютий 16:43

Єрмак провів зустріч із делегацією Організації економічного співробітництва та розвитку: деталі

None 28 Лютий 16:42

В Україні оголосили мегазбір на 300 дронів для ЗСУ: скільки коштів вже задонатили

None 28 Лютий 16:16

День ангела в березні 2023: хто і коли святкує іменини та як назвати дитину

None 28 Лютий 16:34

Комп'ютерна гра Atomic Heart "зливає" дані користувачів держорганам рф та годує кремль: деталі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB