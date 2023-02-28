В Одесской области зафиксировали случай заражения новым штаммом коронавируса
В Одесском районе зафиксировали случай заражения новым штаммом коронавируса "Кракен". Больного обнаружили в Овидиопольском обществе.
Об этом сообщает отдел здравоохранения Одесского РГА.
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Что известно о новом штамме
"Кракен" или XBB.1.5 - это вариант доминирующего сейчас штамма "Омикрон". Впервые в Украине он был зафиксирован в конце января у пациента из Сумской области, который не был вакцинирован против COVID-19. Также случаи заболевания новым вирусом зафиксированы в Закарпатской и Тернопольской области.
По данным Всемирной организации здравоохранения, "Кракен" нет специфических мутаций, которые делали бы его более опасным, чем другие субварианты. Однако по сравнению с предыдущими штаммами, XBB.1.5 наиболее эффективно уклоняется от иммунного ответа человека и способен вызвать не менее серьезные заболевания у пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом.
"По-прежнему вакцинация является главным средством предотвращения тяжелого течения заболевания коронавирусом и потенциально новых подвариантов. & Johnson, двухдозовые Pfizer (детская и взрослая формы) и CoronaVac. Так, жители Одесского района могут бесплатно пройти вакцинацию от COVID-19, в том числе сделать бустерную прививку", — отмечает начальник отдела здравоохранения Одесской районной военной администрации Анатолий Приказюк.
Адреса кабинетов прививок:
Киевский район:
- Фонтанская дор., 30/32;
- Фонтанская дор., 110;
- Ильфа и Петрова, 63/1;
- пров. Ушакова, 9;
- Шишкина, 48/1;
- Ю. Геллера, 43;
- Левитана, 62;
- Ак. Филатова, 7а.
Малиновский район:
- Житомирская (Ак. Гаркавого), 2;
- Болгарская, 38;
- И. и Ю. Лип, 1.
Приморский район:
- Обсерваторный пер., 8;
- М. Говорова, 26;
- Пастера, 56;
- Торговая, 29/31.
Суворовский район:
- Вот. Чепиги, 54;
- Ак. Воробьева, 5;
- Героев обороны Одессы, 52;
- Ак. Заболотного, 59/1;
- Д. Ойстраха, 7;
- Балтская дор., 40;
- Хаджибейская взр., 32.
Напомним, за прошедшую неделю заболеваемость ОРВИ и гриппом в Одессе увеличилась по сравнению с предыдущей неделей. Кроме того, увеличилось количество госпитализации. Какие простые правила помогут избежать болезни читайте в материале.