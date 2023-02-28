В Одесской области зафиксировали случай заражения новым штаммом коронавируса

"Кракен" наиболее эффективно уклоняется от иммунного ответа человека

В Одесском районе зафиксировали случай заражения новым штаммом коронавируса "Кракен". Больного обнаружили в Овидиопольском обществе.

Об этом сообщает отдел здравоохранения Одесского РГА.

Что известно о новом штамме

"Кракен" или XBB.1.5 - это вариант доминирующего сейчас штамма "Омикрон". Впервые в Украине он был зафиксирован в конце января у пациента из Сумской области, который не был вакцинирован против COVID-19. Также случаи заболевания новым вирусом зафиксированы в Закарпатской и Тернопольской области.

По данным Всемирной организации здравоохранения, "Кракен" нет специфических мутаций, которые делали бы его более опасным, чем другие субварианты. Однако по сравнению с предыдущими штаммами, XBB.1.5 наиболее эффективно уклоняется от иммунного ответа человека и способен вызвать не менее серьезные заболевания у пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом.

"По-прежнему вакцинация является главным средством предотвращения тяжелого течения заболевания коронавирусом и потенциально новых подвариантов. & Johnson, двухдозовые Pfizer (детская и взрослая формы) и CoronaVac. Так, жители Одесского района могут бесплатно пройти вакцинацию от COVID-19, в том числе сделать бустерную прививку", — отмечает начальник отдела здравоохранения Одесской районной военной администрации Анатолий Приказюк.

Адреса кабинетов прививок:

Киевский район:

Фонтанская дор., 30/32;

Фонтанская дор., 110;

Ильфа и Петрова, 63/1;

пров. Ушакова, 9;

Шишкина, 48/1;

Ю. Геллера, 43;

Левитана, 62;

Ак. Филатова, 7а.

Малиновский район:

Житомирская (Ак. Гаркавого), 2;

Болгарская, 38;

И. и Ю. Лип, 1.

Приморский район:

Обсерваторный пер., 8;

М. Говорова, 26;

Пастера, 56;

Торговая, 29/31.

Суворовский район:

Вот. Чепиги, 54;

Ак. Воробьева, 5;

Героев обороны Одессы, 52;

Ак. Заболотного, 59/1;

Д. Ойстраха, 7;

Балтская дор., 40;

Хаджибейская взр., 32.

Напомним, за прошедшую неделю заболеваемость ОРВИ и гриппом в Одессе увеличилась по сравнению с предыдущей неделей. Кроме того, увеличилось количество госпитализации. Какие простые правила помогут избежать болезни читайте в материале.