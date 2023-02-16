Одеські медики розповіли, як коронавірус впливає на вагітність

У більшості вагітних хвороба протікає безсимптомно

Понад дві третини вагітних мають безсимптомний перебіг COVID-19. Вірус має значний вплив на організм в цілому, а також має низку наслідків. Тому тим, хто довго йшов до заповітної вагітності або спланував її нещодавно, слід приділити багато уваги своєму здоров’ю.

Про це повідомляє Одеський відокремлений підрозділ ДУ "Одеський ОЦКПХ МОЗ".

Хто в зоні ризику

азіатська, монголоїдна та афроамериканська раси;

вік 35 років та старше;

супутня патологія (цукровий діабет, гіпертонія, ожиріння);

робота, стиль життя чи житлово-побутові умови, що підвищують ризик інфікування (сфера обслуговування, освітня, медична галузь як вид діяльності майбутньої мами, проживання у гуртожитку тощо).

Симптоми захворювання

У більшості вагітних хвороба протікає безсимптомно. Втім серед тих, у кого симптоми все ж таки присутні відчувають легкі або помірні симптоми застуди.

Найбільш поширеними проявами COVID 19 у вагітних є:

кашель (41%);

лихоманка (40%);

задишка (21%);

міалгія (19%);

біль у горлі (16%);

втрата відчуття смаку (14%);

діарея (8%).

При цьому варто відзначити, що у вагітних жінок рідше виникає лихоманка та міалгія порівняно з невагітними жінками такого ж віку.

Передчасні пологи

Чи не єдиний доведений негативний вплив COVID 19 при вагітності — підвищення ризику передчасних пологів у ІІІ триместрі при тяжкому перебігу хвороби. Однак відсоток тих хто народжує передчасно не перевищує 17.

"Всім відомо, що малюк у третьому триместрі життєздатний і з кожним тижнем до передбачуваної дати пологів дедалі зріліший і готовий до появи на світ, тому і тут зайві хвилювання марні. У вагітних жінок з безсимптомним перебігом COVID 19 ризик передчасних пологів не підвищується", — йдеться в повідомленні.

Вагітних можна щепити

Вагітних можна щепити, хоча окремих досліджень серед вагітних не проводилося. Слід це робити, якщо ризик мати тяжкий перебіг захворювання високий.

Тим часом з початку 2023 року в Одеській області зареєстровано 1746 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. За останній тиждень порівняно з попереднім захворюваність знизилась, втім рівень госпіталізації зріс.