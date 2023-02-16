Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Одеські медики розповіли, як коронавірус впливає на вагітність arrow

Одеські медики розповіли, як коронавірус впливає на вагітність

16 лютого 2023 15:10
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Одеські медики розповіли, як коронавірус впливає на вагітність
У більшості вагітних хвороба протікає безсимптомно
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Понад дві третини вагітних мають безсимптомний перебіг COVID-19. Вірус має значний вплив на організм в цілому, а також має низку наслідків. Тому тим, хто довго йшов до заповітної вагітності або спланував її нещодавно, слід приділити багато уваги своєму здоров’ю.

Про це повідомляє Одеський відокремлений підрозділ ДУ "Одеський ОЦКПХ МОЗ".

Читайте також:

Хто в зоні ризику

  • азіатська, монголоїдна та афроамериканська раси;
  • вік 35 років та старше;
  • супутня патологія (цукровий діабет, гіпертонія, ожиріння);
  • робота, стиль життя чи житлово-побутові умови, що підвищують ризик інфікування (сфера обслуговування, освітня, медична галузь як вид діяльності майбутньої мами, проживання у гуртожитку тощо).

Симптоми захворювання

У більшості вагітних хвороба протікає безсимптомно. Втім серед тих, у кого симптоми все ж таки присутні відчувають легкі або помірні симптоми застуди.

Найбільш поширеними проявами COVID 19  у вагітних є:

  • кашель (41%);
  • лихоманка (40%);
  • задишка (21%);
  • міалгія (19%);
  • біль у горлі (16%);
  • втрата відчуття смаку (14%);
  • діарея (8%).

При цьому варто відзначити, що у вагітних жінок рідше виникає лихоманка та міалгія порівняно з невагітними жінками такого ж віку.

Передчасні пологи

Чи не єдиний доведений негативний вплив COVID 19  при вагітності — підвищення ризику передчасних пологів у ІІІ триместрі при тяжкому перебігу хвороби. Однак відсоток тих хто народжує передчасно не перевищує 17.

"Всім відомо, що малюк у третьому триместрі життєздатний і з кожним тижнем до передбачуваної дати пологів дедалі зріліший і готовий до появи на світ, тому і тут зайві хвилювання марні. У вагітних жінок з безсимптомним перебігом COVID 19  ризик передчасних пологів не підвищується", — йдеться в повідомленні. 

Вагітних можна щепити

Вагітних можна щепити, хоча окремих досліджень серед вагітних не проводилося. Слід це робити, якщо ризик мати тяжкий перебіг захворювання високий.

Тим часом з початку 2023 року в Одеській області зареєстровано 1746 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. За останній тиждень порівняно з попереднім захворюваність знизилась, втім рівень госпіталізації зріс.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

Оновлено

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

16:47 Регіон тилу: які підприємства та скільки ВПО переїхали у Львів

16:39 Парламент Словаччини визнав росію спонсором тероризму

16:35 Вибиті вікна та зруйнований гараж: на Одещині вибухнула машина

Ексклюзив

16:30 Експерт розповів, де в Україні створено сильний та ефективний рубіж повітряної оборони

16:24 Міноборони впроваджує автоматизацію обліку майна та запчастин для техніки ЗСУ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

16:17 Стартував продаж квитків на фільм "Мирний-21" Ахтема Сеітаблаєва: на що підуть кожні 10 гривень

Ексклюзив

16:15 На Херсонщині загинуло подружжя: ситуація в регіоні за добу

16:11 В окупованому Криму вибухи: російське керівництво вигадало три версії

16:10 Одеса поглиблює співпрацю з ВООЗ у галузях медичної та гуманітарної допомоги

16:09 Один із лідерів "Динамо" продовжив угоду з клубом: надовго залишиться у Києві

Новина з відео

16:17 Стартував продаж квитків на фільм "Мирний-21" Ахтема Сеітаблаєва: на що підуть кожні 10 гривень

Новина з відео

15:23 Розслаблятися рано: в Укренерго розповіли, чи вимикатимуть в Україні світло

Новина з відео

14:06 У Генштабі розповіли, чи може росія самостійно виробляти ракети

Новина з відео

13:56 Фонд Вадима Столара доставив у Харків і Херсон понад 40 тонн гуманітарного вантажу

Новина з відео

13:12 Як звучить Одеса: унікальні звуки міста у музичному тревел-шоу Синельникових та The Maneken

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

13:08 Дебоширив та побив поліцейського: син Жириновського отримав 15 діб арешту

Ексклюзив

13:00 Українізація в Одесі: назву стадіону "Чорноморець" переклали з російської

Новина з відео

11:44 ​​​​​​​Пригожин знайшов крайніх у бахмутській невдачі російської армії

Новина з відео

08:14 ​​​​​​​ППО на півдні збила усі "Калібри", запущені з Чорного моря, — Гуменюк

Новина з відео

08:13 Гороскоп на 16 лютого: Близнюкам — уникати незапланованих витрат, Левам — продуктивний день

15:00 Як змінився ринок нерухомості у Львові під час війни: хто сьогодні покупець

Ексклюзив

11:55 Росія вдарила по Україні десятками ракет: подробиці нічної масованої атаки

Ексклюзив

09:00 Чи прийдуть в Україну інвестиції під час війни

Ексклюзив

04:00 Росія готує в Україні чергову катастрофу та хоче зробити життя українців нестерпним: подробиці нової загрози

Ексклюзив

19:00 Першого спалили: на що здатен російський "Термінатор"

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:39 Як сирійський уряд перешкоджає рятувальним операціям і шукає вигоду у трагедії

Ексклюзив

17:30 Що буде з цінами на продукти харчування в 2023 році

Ексклюзив

16:16 В Херсоні залишаються 60 тисяч людей, місто обстрілюють щогодини: ситуація за добу

Ексклюзив

09:00 Відправили на смерть: навіщо росіянам Вугледар

08:00 Розслідування щодо збиття рейсу МН17: росію та путіна необхідно притягнути до відповідальності

Актуальне по темі

None 16 Лютий 16:48

Регіон тилу: які підприємства та скільки ВПО переїхали у Львів

None 16 Лютий 16:40

Парламент Словаччини визнав росію спонсором тероризму

None 16 Лютий 16:34

Вибиті вікна та зруйнований гараж: на Одещині вибухнула машина

None 16 Лютий 16:24

Міноборони впроваджує автоматизацію обліку майна та запчастин для техніки ЗСУ

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB