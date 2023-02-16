Одесские медики рассказали, как коронавирус влияет на беременность

У большинства беременных болезнь протекает бессимптомно

Более двух третей беременных имеют бессимптомное течение COVID-19. Вирус оказывает значительное влияние на организм в целом, а также имеет ряд последствий. Поэтому тем, кто долго шел к заветной беременности или спланировал ее недавно, следует уделить большое внимание своему здоровью.

Об этом сообщает Одесское обособленное подразделение ГУ "Одесский ОЦКПХ МЗ".

Кто в зоне риска

азиатская, монголоидная и афроамериканская расы;

возраст 35 лет и старше;

сопутствующая патология (сахарный диабет, гипертония, ожирение);

работа, стиль жизни или жилищно-бытовые условия, повышающие риск инфицирования (сфера обслуживания, образовательная, медицинская отрасль как вид деятельности будущей мамы, проживание в общежитии и т.п.).

Симптомы заболевания

У большинства беременных болезнь протекает бессимптомно. Впрочем, среди тех, у кого симптомы все же испытывают легкие или умеренные симптомы простуды.

Наиболее распространенными проявлениями COVID 19 у беременных являются:

кашель (41%);

лихорадка (40%);

одышка (21%);

миалгия (19%);

боль в горле (16%);

потеря ощущения вкуса (14%);

диарея (8%).

При этом следует отметить, что у беременных женщин реже возникает лихорадка и миалгия по сравнению с небеременными женщинами того же возраста.

Преждевременные роды

Едва ли не единственное доказанное негативное влияние COVID 19 при беременности — повышение риска преждевременных родов в ІІІ триместре при тяжелом течении болезни. Однако процент рожающих преждевременно не превышает 17.

"Всем известно, что малыш в третьем триместре жизнеспособен и с каждой неделей до предполагаемой даты родов все зрелее и готов к появлению на свет, поэтому и здесь лишние волнения бесполезны. У беременных женщин с бессимптомным течением COVID 19 риск преждевременных родов не повышается", — говорится в сообщении.

Беременных можно прививать

Беременных можно прививать, хотя отдельных исследований среди беременных не проводилось. Следует это делать, если риск иметь тяжелое течение заболевания высок.

Между тем, с начала 2023 года в Одесской области зарегистрировано 1746 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. За последнюю неделю по сравнению с предыдущей заболеваемость снизилась, впрочем, уровень госпитализации возрос.