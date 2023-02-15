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На Одещині зріс рівень госпіталізації хворих на коронавірус

15 лютого 2023 18:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
На Одещині зріс рівень госпіталізації хворих на коронавірус
Вакцинація запобігає ускладненням захворювання
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

З початку 2023 року в Одеській області зареєстровано 1746 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. За останній тиждень, порівняно з попереднім, захворюваність знизилась, втім рівень госпіталізації зріс. 

Про це повідомляє "Одеський обласний центр контролю та профiлактики хвороб МОЗ України".

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По територіальних громадах зростання захворюваності спостерігалось в Ізмаїльській, Куяльницькій, Подільській та Роздільнянській ОТГ.

Інтенсивність росту захворюваності залежить від свідомості населення та виконання простих профілактичних заходів. Це масковий режим, дотримання соціальної дистанції, використання антисептиків, своєчасне звернення за медичною допомогою дотримання самоізоляції та вакцинація. Адреси кабінетів щеплень дивіться в матеріалі

Найкращий спосіб уберегтися від COVID-19:

  • носіть маску в громадських місцях, слідкуйте, щоби маска закривала й ніс, і рот;
  • мийте руки близько 40 секунд, за відсутності такої можливості — користуйтеся антисептиками з вмістом не менше 60 % спирту;
  • не торкайтеся брудними руками очей, носа та рота;
  • якщо захворіли — залишайтеся вдома;
  • кашляйте та чхайте в згин ліктя чи одноразову хустинку;
  • регулярно провітрюйте приміщення та дезінфікуйте поверхні;
  • з людьми тримайте дистанцію в 1,5 метра, особливо з тими, хто має симптоми респіраторного захворювання;
  • слідкуйте за своїм здоров’ям, і якщо з’являються симптоми захворювання, невідкладно звертайтеся до лікаря.

Нагадаємо, керівництво Одеси готується до нової хвилі захворювання на коронавірус. Проте містян запевняють, що місто в змозі витримати та все необхідне обладнання працює. 

Тим часом сезон захворюваності на грип та гострі респіраторні інфекції буде продовжуватися до травня. В цей період значно зростає ризик заразитися.  За минулий тиждень захворюваність на ГРВІ та грип в Одесі збільшилась порівняно з попереднім тижнем. Втім, рівень госпіталізації знизився. 
 

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