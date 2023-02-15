В Одесской области вырос уровень госпитализации больных коронавирусом
С начала 2023 года в Одесской области зарегистрировано 1746 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. За последнюю неделю по сравнению с предыдущей заболеваемость снизилась, впрочем, уровень госпитализации возрос.
Об этом сообщает "Одесский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины".
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По территориальным общинам рост заболеваемости наблюдался в Измаильской, Куяльницкой, Подольской и Раздельнянской ОТГ.
Интенсивность роста заболеваемости зависит от сознания и выполнения простых профилактических мероприятий. Это масочный режим, соблюдение социальной дистанции, использование антисептиков, своевременное обращение за помощью соблюдение самоизоляции и вакцинация. Адреса кабинетов прививок смотрите в материале.
Лучший способ уберечься от COVID-19:
- носите маску в общественных местах, следите, чтобы маска закрывала и нос, и рот;
- мойте руки около 40 секунд, при отсутствии такой возможности – пользуйтесь антисептиками с содержанием не менее 60% спирта;
- не касайтесь грязными руками глаз, носа и рта;
- если заболели — оставайтесь дома;
- кашляйте и чихайте в сгиб локтя или одноразовый платок;
- регулярно проветривайте помещение и дезинфицируйте поверхности;
- с людьми держите дистанцию в 1,5 метра, особенно с теми, кто имеет симптомы респираторного заболевания;
- следите за своим здоровьем, и если появляются симптомы заболевания, немедленно обращайтесь к врачу.
Напомним, руководство Одессы готовится к новой волне заболевания коронавирусом. Однако горожан уверяют, что город в состоянии выдержать и все необходимое оборудование работает.
Тем временем сезон заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями продлится до мая. В этот период значительно возрастает риск заразиться. За прошедшую неделю заболеваемость ОРВИ и гриппом в Одессе увеличилась по сравнению с предыдущей неделей. Впрочем, уровень госпитализации снизился.