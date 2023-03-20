На Одещині відкрили ще одну амбулаторію

Амбулаторія загальної практики сімейної медицини працюватиме у Великоплосківській громаді

У складних умовах війни заклад забезпечить населення у сільській місцевості медичною допомогою. Це вже друга амбулаторія, яку відкрили на Одещині після повномасштабного вторгнення.

Про це повідомляє Одеська обласна державна адміністрація.

"Відкриття амбулаторії загальної практики сімейної медицини є кроком до забезпечення пацієнтів якісною та доступною медичною допомогою в зручних умовах. Установа оснащена сучасним обладнанням у всіх кабінетах, а завдяки підтримці Департаменту охорони здоров'я, забезпечена всіма необхідними медикаментами та медичними засобами", — йдеться у повідомленні.

Амбулаторія також може надавати послуги медичної допомоги вдома, лікарі виїжджають тричі на тиждень на автомобілі швидкої допомоги, щоб надати необхідну допомогу пацієнтам.

А ще амбулаторія розміщує Пункт базування Одеського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, щоб надати допомогу в непередбачуваних ситуаціях.

Нагадаємо, диспетчери call-центру служби невідкладної допомоги 15-50 у 2022 році прийняли 40 327 дзвінків, що в 3,5 раза більше, ніж попереднього року. З них всього 296 викликів були передані на службу екстреної медичної допомоги "103".