Медики Одещини отримали нове обладнання для порятунку життів

Карети швидкої вже використовують

Одеська область отримала 8 нових автомобілів швидкої медичної допомоги для медиків. За допомогою цих авто буде можливість врятувати більше життів.

Про це повідомляє Департамент охорони здоров'я Одеської обласної державної адміністрації.

Хто отримав авто

Пункт базування Одеського обласного Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Біляївка отримав один із реанімобілів ("швидка" типу "С"). Інші 7 автівок будуть передані бригадам лікарів в Пункти базування ЕМД та МК Одеського району. 8-й автомобіль швидкої допомоги МОЗ України передали на Одещину в рамках благодійної ініціативи "Рятуємо життя".

"Лікарські бригади Одещини потребують таких автівок, щоб швидко рятувати життя українців. Автівки, які ми отримали, обладнані всім необхідним для підтримки життя поранених під час транспортування до лікарні — дефібриляторами, електрокардіографами, пульсоксиметрами, інфузоматами, глюкометрами, стаціонарними балонами з киснем і портативними апаратами штучної вентиляції легень. Це дозволить медикам проводити реанімаційні дії безпосередньо в машині швидкої допомоги і зберегти якомога більше життів", — зазначила директорка Департаменту охорони здоров’я Одеської ОВА Наталія Одарій-Захар’єва.

Ці авто швидкої можуть лікувати кардіогенний шок та проводити реанімацію. Крім цього, завдяки новим машинам лікарі можуть надавати допомогу під час пологів та проводити первинну хірургічну обробку ран.

Нагадаємо, захисники України продовжують боротися з окупантами на фронті, відстоюючи територіальну цілісність країни. Для виконання бойових завдань воїни отримали новенький автомобіль.

Також на Одещині віцепрезидент OSF HealthCare Кріс Менсон з США передав автівки швидкої допомоги для бійців тероборони, які зараз на фронті. Це вже його четвертий візит в Україну.

Українці теж намагаються збирати гроші для нашої перемоги. Також переможець "Ліги Сміху" у складі команди "Прозорий гонщик" Марк Куцевалов поділився успіхами свого благодійного походу до Говерли, де йому вдалось зібрати майже 3 мільйони гривень. Зібрані кошти він передав у Фонд Сергія Притули, який придбав три карети швидкої допомоги для військових.