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Медики Одесчины получили новое оборудование для спасения жизней

11 марта 2023 12:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Кареты скорой уже используют
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Одесская область получила 8 новых автомобилей скорой помощи для медиков. С помощью этих авто будет возможность спасти больше жизней.

Об этом сообщает Департамент здравоохранения Одесской облгосадминистрации.

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Кто получил авто

Пункт базирования Одесского областного Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Беляевка получил один из реанимобилей ("скорая" типа "С"). Остальные 7 автомобилей будут переданы бригадам врачей в Пункты базирования ЭМД и ТК Одесского района. 8-й автомобиль скорой помощи Минздрава Украины передали в Одесскую область в рамках благотворительной инициативы "Спасаем жизнь".

"Врачебные бригады Одесчины нуждаются в таких автомобилях, чтобы быстро спасать жизнь украинцев. Автомобили, которые мы получили, оборудованы всем необходимым для поддержания жизни раненых во время транспортировки в больницу — дефибрилляторами, электрокардиографами, пульсоксиметрами, инфузоматами, глюкометрами, стационарными аппаратами искусственной вентиляции легких. Это позволит медикам проводить реанимационные действия непосредственно в машине скорой помощи и сохранить как можно больше жизней", — отметила директор Департамента здравоохранения Одесской ОВ Наталья Одарий-Захарьева.

Эти авто скорости могут лечить кардиогенный шок и проводить реанимацию. Кроме этого, благодаря новым машинам врачи могут оказывать помощь во время родов и проводить первичную хирургическую обработку ран.

Напомним, защитники Украины продолжают сражаться с оккупантами на фронте, отстаивая территориальную целостность страны. Для выполнения боевых задач воины получили новенький автомобиль.

Также в Одесской области вице-президент OSF HealthCare Крис Мэнсон из США передал машины скорой помощи для бойцов терробороны, которые сейчас на фронте. Это уже его четвёртый визит в Украину.

Украинцы тоже пытаются копить деньги для нашей победы. Также победитель "Лиги Смеха" в составе команды "Прозрачный гонщик" Марк Куцевалов поделился успехами своего благотворительного похода в Говерлу, где ему удалось собрать около 3 миллионов гривен. Собранные средства он передал Фонду Сергея Притулы, который приобрел три кареты скорой помощи для военных.

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