В Одесской области открыли еще одну амбулаторию

Амбулатория общей практики семейной медицины будет работать в Великоплосковской общине

В сложных условиях войны заведение обеспечит население в сельской местности медицинской помощью. Это уже вторая амбулатория, которую открыли в Одесской области после полномасштабного вторжения.

Об этом сообщает Одесская облгосадминистрация.

"Открытие амбулатории общей практики семейной медицины является шагом к обеспечению пациентов качественной и доступной медицинской помощью в удобных условиях. Учреждение оснащено современным оборудованием во всех кабинетах, а благодаря поддержке Департамента здравоохранения обеспечено всеми необходимыми медикаментами и медицинскими средствами", — говорится в сообщении.

Амбулатория также может оказывать услуги медицинской помощи на дому, врачи выезжают трижды в неделю на автомобили скорой помощи, чтобы оказать необходимую помощь пациентам.

А еще амбулатория размещает Пункт базирования Одесского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, чтобы помочь в непредвиденных ситуациях.

Напомним, диспетчеры call-центра службы неотложной помощи 15-50 в 2022 году приняли 40 327 звонков, что в 3,5 раза больше, чем в прошлом году. Из них всего 296 вызовов было передано на службу экстренной медицинской помощи "103".