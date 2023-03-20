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В Одесской области открыли еще одну амбулаторию: где именно

20 марта 2023 12:04
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист
В Одесской области открыли еще одну амбулаторию
Амбулатория общей практики семейной медицины будет работать в Великоплосковской общине
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист

В сложных условиях войны заведение обеспечит население в сельской местности медицинской помощью. Это уже вторая амбулатория, которую открыли в Одесской области после полномасштабного вторжения.

Об этом сообщает Одесская облгосадминистрация.

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"Открытие амбулатории общей практики семейной медицины является шагом к обеспечению пациентов качественной и доступной медицинской помощью в удобных условиях. Учреждение оснащено современным оборудованием во всех кабинетах, а благодаря поддержке Департамента здравоохранения обеспечено всеми необходимыми медикаментами и медицинскими средствами", — говорится в сообщении.

Амбулатория также может оказывать услуги медицинской помощи на дому, врачи выезжают трижды в неделю на автомобили скорой помощи, чтобы оказать необходимую помощь пациентам.

А еще амбулатория размещает Пункт базирования Одесского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, чтобы помочь в непредвиденных ситуациях.

Напомним, диспетчеры call-центра службы неотложной помощи 15-50 в 2022 году приняли 40 327 звонков, что в 3,5 раза больше, чем в прошлом году. Из них всего 296 вызовов было передано на службу экстренной медицинской помощи "103".

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