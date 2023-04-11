Спасать жизнь станет легче: в Одесскую область поступили новые авто скорой помощи

Автомобили скорой помощи. Фото: Одесская ОВА/ Facebook

Одесский областной Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф получил 8 новых автомобилей скорой помощи типа "С". Эти автомобили будут помогать врачебным бригадам спасать жизнь, поскольку они оборудованы всем необходимым для поддержания жизни во время транспортировки раненых в больницу.

Об этом сообщает Одесская ОВА.

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Медицинское оборудование новых автомобилей включает в себя дефибрилляторы, электрокардиографы, пульсоксиметры, инфузоматы, глюкометры, стационарные баллоны с кислородом и портативные аппараты искусственной вентиляции легких, что позволит обеспечить высокий уровень медицинской помощи во время экстренных ситуаций.

"Это позволит медикам проводить реанимационные действия непосредственно в машине скорой помощи и сохранить как можно больше жизней. Поэтому мы очень благодарны президентской инициативе United 24, Минздрава Украины и всем благотворителям и донорам, которые присоединились к сбору средств со всего мира. Вы помогаете нашим героям медицинского фронта спасать жизнь!", — отметила директор Департамента здравоохранения Одесской ОВА Наталья Одарий-Захарьева.

Медицинское оборудование новых автомобилей. Фото: Одесская ОВА/ Facebook

Кроме того, новые автомобили распределены в различные подразделения Одесского областного Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф. Две "скорые" типа "С" отправились в Белгород-Днестровскую станцию, по одной - в Измаильскую и Беляевскую станции ЭМД и МК. Еще по одному автомобилю расположили на подстанции №1 и №7 г. Одессы, а также на подстанции №9 г. Южный. Один реанимобиль поехал в Пункт базирования ЭМД в с. Старые Маяки.

Напомним, в сложных условиях войны заведение обеспечит население в сельской местности медицинской помощью. Это уже вторая амбулатория, которую открыли в Одесской области после полномасштабного вторжения.

Отметим, диспетчеры call-центра службы неотложной помощи 15-50 в 2022 году приняли 40 327 звонков, что в 3,5 раза больше предыдущего года. Из них всего 296 вызовов было передано на службу экстренной медицинской помощи "103".