Одеська багатоповерхівка встановила сонячну батарею за держпрограмою

Сонячна батарея на даху будинку. Фото: Міністерство розвитку громад і територій

Одеське ОСББ "ЗАДІАК" встановило на даху сонячну електростанцію. Це дозволить забезпечувати загальнобудинкові потреби в електроенергії у разі тривалих відключень. Більшу частину витрат покрив державний грант.

Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій України у четвер, 14 листопада.

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Сонячні панелі на даху

Крім панелей, у 12-поверховому будинку встановили інвертор загальною потужністю 30 кВт та акумулятори, які накопичують понад 30 кВт. Загальна потужність електростанції — 25 кВт. Вона дозволить забезпечувати роботу ліфтів, освітлення, насосів водо- та теплопостачання, а також систем відеонагляду та домофонів.

Загальна вартість проєкту — 1,3 млн грн. З них 971 тис. грн — грант, виплачений Фондом енергоефективності за програмою "ГрінДІМ". Для однієї квартири роботи обійшлися у 3 тис. грн.

У міністерстві стверджують, що завдяки сонячним панелям за рік будинок зможе зекономити 95 тис. грн та 22 тис. кВт/год.

Як взяти участь у програмі

Щоби стати учасником програми "ГрінДІМ", необхідно подати заявку та супровідні документи онлайн чи поштою. Покрокову інструкцію, форми заявок і перелік необхідних документів можна знайти за посиланням.

Нагадаємо, в Україні діє державна програма, що дозволяє українцям встановлювати власні електростанції. Вона передбачає безвідсотковий кредит на десять років. Також почали діяти декілька програм, спрямованих на підтримку переходу населення та бізнесу на альтернативне енергозабезпечення.