Одесити можуть отримати грант на установку відновлюваних джерел енергії — як саме

Сонячні панелі на житловому будинку. Фото ілюстративне: УНІАН

Фонд енергоефективності запустив нову програму під назвою "ГрінДІМ", спрямованої на підтримку та стимулювання використання відновлюваних джерел енергії. За цією ініціативою одеські ОСББ та ЖБК можуть отримати гранти на послуги по енергоефективності будинків.

Про це повідомила пресслужба Одеської міської ради.

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На що виділяють гранти

За інформацією відомства, починаючи з 7 травня, ОСББ та ЖБК мають можливість отримати часткове відшкодування витрат на встановлення теплових насосів для опалення та гарячого водопостачання. Окрім цього, кошти виділяють й на сонячні електростанції, а також на послуги сертифікації енергоефективності будинків.

Які розміри відшкодувань

Сума гранту — 70% вартості обладнання, аудиту та сертифікації енергетичної ефективності будинку. На встановлення СЕС учасники Програми можуть отримати до 1 млн грн, а на встановлення теплових насосів — до 2 млн грн. Кошти на компенсацію витрат на послуги сертифікації енергоефективності будинку — до 15 тис. грн. Додатково визначено граничні суми грантів на одиницю потужності обладнання.

Як скористатися програмою

Головам ОСББ рекомендується активно користуватися програмою "ГрінДІМ" та готувати відповідні заявки на отримання грантів за цим посиланням. Підготувавши необхідні документи, учасник подає заявку на участь у Програмі, після схвалення якої може розпочинати розробку проєкту та закупівлі обладнання. Далі виконуються монтажні роботи та проводиться повторна сертифікація будинку, після чого учасник подає до Фонду заявку про завершення робіт.

Нагадаємо, аграрії Одеської області, можуть отримати грошову компенсацію від держави на закупівлю сільськогосподарської техніки. Ця ініціатива спрямована на підтримку українського виробника та стимулювання попиту на вітчизняну продукцію.