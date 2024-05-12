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Одесситы могут получить грант на установку возобновляемых источников энергии — как именно

12 мая 2024 10:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Одесситы могут получить грант на установку возобновляемых источников энергии — как именно
Солнечная панель на жилом доме. Фото иллюстративное: УНИАН
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Фонд энергоэффективности запустил новую программу под названием "ГрінДІМ", направленную на поддержку и стимулирование использования возобновляемых источников энергии. По этой инициативе одесские ОСМД и ЖКХ могут получить гранты на услуги по энергоэффективности домов.

Об этом сообщила пресс-служба Одесского городского совета.

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На что выделяют гранты

По информации ведомства, начиная с 7 мая, ОСМД и ЖСК имеют возможность получить частичное возмещение расходов по установке тепловых насосов для отопления и горячего водоснабжения. Кроме того, средства выделяют и на солнечные электростанции, а также на услуги сертификации энергоэффективности домов.

Какие размеры возмещений

Сумма гранта — 70% стоимости оборудования, аудита и сертификации энергетической эффективности дома. На установку СЭС участники Программы могут получить до 1 млн грн, а на установку тепловых насосов — до 2 млн грн. Средства на компенсацию затрат на услуги сертификации энергоэффективности дома — до 15 тыс. грн. Дополнительно определены предельные суммы грантов на единицу мощности оборудования.

Как воспользоваться программой

Главам ОСМД рекомендуется активно пользоваться программой "ГрінДІМ", и готовить соответствующие заявки на получение грантов по этой ссылке. Подготовив необходимые документы, участник подает заявку на участие в Программе, после одобрения которой может приступить к разработке проекта и закупке оборудования. Далее выполняются монтажные работы и производится повторная сертификация дома, после чего участник подает в Фонд заявку о завершении работ.

Напомним, аграрии Одесской области могут получить денежную компенсацию от государства на закупку сельскохозяйственной техники. Эта инициатива направлена на поддержку украинского производителя и стимулирование спроса на отечественную продукцию.

Одесса
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Новости Одессы
гранты
солнечные панели

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