Одесская многоэтажка установила солнечную батарею по госпрограмме

Блэкаут не страшен — одесское ОСМД получило грант на миллион
Одесское ОСМД "ЗАДИАК" установило на крыше солнечную электростанцию. Это позволит обеспечивать общедомовые потребности в электроэнергии в случае продолжительных отключений. Большую часть расходов покрыл государственный грант.
Об этом сообщили в Министерстве развития общин и территорий Украины в четверг, 14 ноября.
Солнечные панели на крыше
Кроме панелей, в 12-этажном доме установили инвертор общей мощностью 30 кВт и аккумуляторы, которые накапливают более 30 кВт. Общая мощность электростанции — 25 кВт. Она позволит обеспечивать работу лифтов, освещения, насосов водо- и теплоснабжения, а также систем видеонаблюдения и домофонов.
Общая стоимость проекта — 1,3 млн грн. Из них 971 тыс. грн — грант, выплаченный Фондом энергоэффективности по программе "ГринДИМ". Для одной квартиры работы обошлись в 3 тыс. грн.
В министерстве утверждают, что благодаря солнечным панелям за год здание сможет сэкономить 95 тыс. грн и 22 тыс. кВт/ч.
Как принять участие в программе
Чтобы стать участником программы "ГринДИМ", необходимо подать заявку и сопроводительные документы онлайн или по почте. Пошаговую инструкцию, формы заявок и перечень необходимых документов можно найти по ссылке.
Напомним, в Украине действует государственная программа, позволяющая украинцам устанавливать собственные электростанции. Она подразумевает беспроцентный кредит на десять лет. Также начали действовать несколько программ, направленных на поддержку перехода населения и бизнеса на альтернативное энергообеспечение.
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