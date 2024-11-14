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Блэкаут не страшен — одесское ОСМД получило грант на миллион

14 ноября 2024 18:23
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Одесская многоэтажка установила солнечную батарею по госпрограмме
Солнечная батарея на крыше дома. Фото: Министерство развития громад и территорий
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Одесское ОСМД "ЗАДИАК" установило на крыше солнечную электростанцию. Это позволит обеспечивать общедомовые потребности в электроэнергии в случае продолжительных отключений. Большую часть расходов покрыл государственный грант.

Об этом сообщили в Министерстве развития общин и территорий Украины в четверг, 14 ноября.

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Солнечные панели на крыше

Кроме панелей, в 12-этажном доме установили инвертор общей мощностью 30 кВт и аккумуляторы, которые накапливают более 30 кВт. Общая мощность электростанции — 25 кВт. Она позволит обеспечивать работу лифтов, освещения, насосов водо- и теплоснабжения, а также систем видеонаблюдения и домофонов.

Общая стоимость проекта — 1,3 млн грн. Из них 971 тыс. грн — грант, выплаченный Фондом энергоэффективности по программе "ГринДИМ". Для одной квартиры работы обошлись в 3 тыс. грн.

В министерстве утверждают, что благодаря солнечным панелям за год здание сможет сэкономить 95 тыс. грн и 22 тыс. кВт/ч.

Как принять участие в программе

Чтобы стать участником программы "ГринДИМ", необходимо подать заявку и сопроводительные документы онлайн или по почте. Пошаговую инструкцию, формы заявок и перечень необходимых документов можно найти по ссылке.

Напомним, в Украине действует государственная программа, позволяющая украинцам устанавливать собственные электростанции. Она подразумевает беспроцентный кредит на десять лет. Также начали действовать несколько программ, направленных на поддержку перехода населения и бизнеса на альтернативное энергообеспечение.

Одесса электроэнергия Новости Одессы свет солнечные электростанции

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