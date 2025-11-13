Відео
Головна Одеса Блекаути в Одесі — як містяни обходяться без світла

Блекаути в Одесі — як містяни обходяться без світла

Ua ru
Дата публікації: 13 листопада 2025 22:33
Оновлено: 22:48
Відключення світла в Одесі — як одесити підготувалися до блекауту
Дівчина запускає генератор на вулиці. Фото: Новини.LIVE

По 6, а іноді й по 8 годин без світла — нові українські реалії. Про те, що такий сценарій можливий, попереджали, але підготуватися до чергових блекаутів на 100 відсотків просто неможливо. В результаті життя одеситів змінилося до невпізнання. Люди готують їжу на газових пальниках, заряджають павербанки на роботі й планують день не за годинами, а за графіком вимкнення світла.

Журналісти Новини.LIVE запитали одеситів, як вони пристосовуються до нової хвилі блекаутів і чи були готові до цього морально та фізично.

Читайте також:

Одеса без світла

Після зими 2022-2023-го українці вже звикли до слова "блекаут", однак цього року багато хто розумів морально, що темрява знову прийде, але не всі були до неї готові. З кожним днем холоднішає, і відсутність світла чи тепла вже відчувається гостріше — не лише на рівні побутового дискомфорту, а й емоційно.

"Ну морально були готові, але фізично не хотілося. Хочеться, як раніше, щоб світло було. От завтра у мене дома точно буде блекаут. Зранку піду на роботу, о 10:00 дадуть світло, а прийду з роботи о 17:00  вимкнуть. На роботі чай поп’ю, а в магазині їсти куплю", — розповідає одеситка Тетяна.

Блекаут в Одесі.
Тетяна про те, як обходиться без світла. Фото: Новини.LIVE

Попри всі складнощі, частина одеситів ставиться до такої ситуації спокійно та розумінням того, що є речі, на які вони не можуть вплинути, тому залишається адаптуватися. Традиційно на допомогу приходять акумуляторні батареї та павербанки.

"Так, був готовий, бо це вже було декілька років тому. Зараз, у принципі, нічого не змінилося, так само павербанки і все таке", — зазначає Микита.

Відключення світла в Одесі
Микита підготувався до вимкнень світла в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Не встигли підготуватися

Та якщо одні морально підготувалися до темряви, інших вона зустріла зненацька. Багато хто ще сподівався, що цього року відключення оминуть  їхній дім стороною. Але з кожним днем ситуація змінюється — світло починають вимикати навіть там, де раніше воно було стабільно.

"Взагалі не був готовий. Всі ці дні у мене не вимикали світло, але останні два дні почали вимикати. Тому тяжко, дуже тяжко", — зізнається Дмитро.

Світло в Одесі за графіками
Дмитро про вимкнення світла в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Без світла ніяк

 Та справжні труднощі починаються там, де електрика — не просто комфорт, а необхідність. Коли від неї залежить приготування їжі, тепло чи навіть догляд за близькими, кожне відключення перетворюється на виклик.

"У моєї мами все на електриці, а вимикають з 08:00 аж до 18:00. Вона не може приготувати їсти. І про це якось не думають, бо в деяких районах вимикають "3 через 3". І хоча б можна щось собі приготувати. Ну, це не є нормально, я так вважаю", — ділиться Валерія.

Графіки світла в Одесі.
Валерія вважає несправедливими графіки світла в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Схожа ситуація й у Павла — він живе у багатоквартирному будинку, де все на електриці. Доводиться підлаштовуватися щодня і намагатися за кілька годин зробити все, що необхідно у квартирі.

"Світло вимикають і вимикають по графіках. Але в мене, наприклад, поруч будинок, де світло не вимикають, причому жодного разу з періоду блекаутів, тому що він на лінії з тролейбусами. Тобто якщо говорити у цьому контексті, то я живу у багатоповерхівці, де все на електриці. У мене немає ні світла, нічого. Але що зробиш — чекаємо. Думаю, що все буде добре", — каже Павло.

Без світла багатоквартирні будинки
Павло зізнається, що без світла у багатоквартирному будинку важко. Фото: Новини.LIVE

Генератор рятує

 Одесити, які живуть у приватному секторі, вже навчені досвідом минулих років і підготувалися до блекаутів — купили генератори. Однак задоволення це не з дешевих. Крім цього, тепер потрібно постійно купувати пальне.

"Я живу у приватній оселі, тому в мене є світло, у мене є все. Генератор придбав цього року. Трохи незручно, бо паливо теж грошей потребує", — розповідає Леонід.

Генератори рятують одеситів
Леонід встановив генератор і тепер купує паливо. Фото: Новини.LIVE

 В Одесі, як і в усій країні, люди знову вчаться жити в режимі економії енергії. Міста перетворюються на мозаїку темряви та світла, а вечірні вулиці освітлюють фари автомобілів. Та попри втому, більшість українців зберігають стійкість. Електрика в оселях може гаснути, але в українському суспільстві вона не згасає — бо навіть у найтемніші години одесити тримаються разом.

Раніше ми писали, як правильно підготуватись до відключення світла — що необхідно знати. А також скільки підприємств в Україні вже готові до блекаутів.

Одеса Україна Новини Одеси війна в Україні відключення світла
Віктор Бабаєнко - Головний редактор Одеської редакції
Автор:
Віктор Бабаєнко
