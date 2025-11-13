Отключение света в Одессе - как одесситы подготовились к блэкауту

Девушка запускает генератор на улице. Фото: Новини.LIVE

По 6, а иногда и по 8 часов без света — новые украинские реалии. О том, что такой сценарий возможен, предупреждали, но подготовиться к очередным блэкаутам на 100 процентов просто невозможно. В результате жизнь одесситов изменилась до неузнаваемости. Люди готовят еду на газовых горелках, заряжают павербанки на работе и планируют день не по часам, а по графику отключения света.

Журналисты Новини.LIVE спросили одесситов, как они приспосабливаются к новой волне блэкаутов и были ли готовы к этому морально и физически.

Одесса без света

После зимы 2022-2023-го украинцы уже привыкли к слову "блэкаут", однако в этом году многие понимали морально, что темнота снова придет, но не все были к ней готовы. С каждым днем холодает, и отсутствие света или тепла уже ощущается острее — не только на уровне бытового дискомфорта, но и эмоционально.

"Ну морально были готовы, но физически не хотелось. Хочется, как раньше, чтобы свет был. Вот завтра у меня дома точно будет блэкаут. Утром пойду на работу, в 10:00 дадут свет, а приду с работы в 17:00 — выключат. На работе чай попью, а в магазине кушать куплю", — рассказывает одесситка Татьяна.

Татьяна о том, как обходится без света. Фото: Новини.LIVE

Несмотря на все сложности, часть одесситов относится к такой ситуации спокойно и пониманием того, что есть вещи, на которые они не могут повлиять, поэтому остается адаптироваться. Традиционно на помощь приходят аккумуляторные батареи и павербанки.

"Да, был готов, потому что это уже было несколько лет назад. Сейчас, в принципе, ничего не изменилось, так же павербанки и все такое", — отмечает Никита.

Никита подготовился к отключениям света в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Не успели подготовиться

Но если одни морально подготовились к темноте, другие встретили ее неожиданно. Многие еще надеялись, что в этом году отключения обойдут их дом стороной. Но с каждым днем ситуация меняется — свет начинают выключать даже там, где раньше он был стабильно.

"Вообще не был готов. Все эти дни у меня не выключали свет, но последние два дня начали выключать. Поэтому тяжело, очень тяжело", — признается Дмитрий.

Дмитрий об отключении света в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Без света никак

Но настоящие трудности начинаются там, где электричество — не просто комфорт, а необходимость. Когда от него зависит приготовление пищи, тепло или даже уход за близкими, каждое отключение превращается в вызов.

"У моей мамы все на электричестве, а выключают с 08:00 до 18:00. Она не может приготовить еду. И об этом как-то не думают, потому что в некоторых районах выключают "3 через 3". И хотя бы можно что-то себе приготовить. Ну, это ненормально, я так считаю", — делится Валерия.

Валерия считает несправедливыми графики света в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Похожая ситуация и у Павла — он живет в многоквартирном доме, где все на электричестве. Приходится подстраиваться каждый день и пытаться за несколько часов сделать все, что необходимо в квартире.

"Свет выключают и включают по графикам. Но у меня, например, рядом дом, где свет не выключают, причем ни разу с периода блэкаутов, потому что он на линии с троллейбусами. То есть если говорить в этом контексте, то я живу в многоэтажке, где все на электричестве. У меня нет ни света, ничего. Но, что сделаешь, ждем. Думаю, что все будет хорошо", — говорит Павел.

Павел признается, что без света в многоквартирном доме трудно. Фото: Новини.LIVE

Генератор спасает

Одесситы, которые живут в частном секторе, уже научены опытом прошлых лет и подготовились к блэкаутам — купили генераторы. Однако удовольствие это не из дешевых. Кроме этого, теперь нужно постоянно покупать горючее.

"Я живу в частном доме, поэтому у меня есть свет, у меня есть все. Генератор приобрел в этом году. Немного неудобно, потому что топливо тоже денег стоит", — рассказывает Леонид.

Леонид установил генератор и теперь покупает топливо. Фото: Новини.LIVE

В Одессе, как и во всей стране, люди снова учатся жить в режиме экономии энергии. Города превращаются в мозаику темноты и света, а вечерние улицы освещают фары автомобилей. Но несмотря на усталость, большинство украинцев сохраняют стойкость. Электричество в домах может гаснуть, но в украинском обществе оно не угасает — потому что даже в самые темные часы одесситы держатся вместе.

Ранее мы писали, как правильно подготовиться к отключению света — что необходимо знать. А также сколько предприятий в Украине уже готовы к блэкаутам.