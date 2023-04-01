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"Блюз на балконі": в Одесі пройшов святковий концерт

1 квітня 2023 16:00
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Анна Мурадова
Редактор
Незвичний концерт пройшов на "Книжці"
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

На Олександрівському проспекті в центрі Одеси пройшов концерт на балконі. Музиканти потішили одеситів україномовними піснями у стилі блюз. 

Занурилась в музичну атмосферу у фотокореспондентка Новини.LIVE Юлія Браславська. 

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Місце проведення заходу було обрано не випадково. Концерт відбувся на балконі одного з будинків на центральній вулиці міста, біля легендарної одеської "Книжки".  З балкона звучали джазові та блюзові композиції. 

Гості заходу мали нагоду насолодитися насиченою програмою, яка складалася з різних пісень. Хтось підтанцьовував, а хтось просто насолоджувався попиваючи каву. 

Захід став незабутнім досвідом для всіх присутніх, оскільки він дозволив забути про повсякденні проблеми та насолодитися музикою в дружній компанії. Концерт "Блюз на балконі" знову показав, що музика може повернути життя в серце міста та подарувати емоції, які будуть тривати довго після закінчення заходу.

Попри все одесити продовжують насолоджуватись життям. На вулиці міста вийшла комік-група "Маски", які разом з одеситами влаштували справжню святкову ходу. Кореспонденти Новини.LIVE долучились до святкувань ювілейної Гуморини. 

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