"Блюз на балконі": в Одесі пройшов святковий концерт

Незвичний концерт пройшов на "Книжці"

На Олександрівському проспекті в центрі Одеси пройшов концерт на балконі. Музиканти потішили одеситів україномовними піснями у стилі блюз.

Занурилась в музичну атмосферу у фотокореспондентка Новини.LIVE Юлія Браславська.

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Місце проведення заходу було обрано не випадково. Концерт відбувся на балконі одного з будинків на центральній вулиці міста, біля легендарної одеської "Книжки". З балкона звучали джазові та блюзові композиції.

Гості заходу мали нагоду насолодитися насиченою програмою, яка складалася з різних пісень. Хтось підтанцьовував, а хтось просто насолоджувався попиваючи каву.

Захід став незабутнім досвідом для всіх присутніх, оскільки він дозволив забути про повсякденні проблеми та насолодитися музикою в дружній компанії. Концерт "Блюз на балконі" знову показав, що музика може повернути життя в серце міста та подарувати емоції, які будуть тривати довго після закінчення заходу.

Попри все одесити продовжують насолоджуватись життям. На вулиці міста вийшла комік-група "Маски", які разом з одеситами влаштували справжню святкову ходу. Кореспонденти Новини.LIVE долучились до святкувань ювілейної Гуморини.