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"Блюз на балконе": в Одессе прошел праздничный концерт

1 апреля 2023 16:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Необычный концерт прошел на "Книжке"
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

На Александровском проспекте в центре Одессы прошел концерт на балконе. Музыканты порадовали одесситов украиноязычными песнями в стиле блюз.

Погрузилась в музыкальную атмосферу фотокорреспондент Новини.LIVE Юлия Браславская.

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Место проведения мероприятия было выбрано неслучайно. Концерт прошел на балконе одного из домов на центральной улице города, возле легендарной одесской "Книжки". С балкона звучали джазовые и блюзовые композиции.

Гости мероприятия имели возможность насладиться насыщенной программой, состоявшей из разных песен. Кто-то подтанцовывал, а кто-то просто наслаждался попивая кофе.

Мероприятие стало незабываемым опытом для всех присутствующих, поскольку оно позволило забыть о повседневных проблемах и насладиться музыкой в дружеской компании. Концерт "Блюз на балконе" снова показал, что музыка может вернуть жизнь в сердце города и подарить эмоции, которые продлятся долго после окончания мероприятия.

Несмотря на все одесситы продолжают наслаждаться жизнью. На улицы города вышла комик-группа "Маски", которые вместе с одесситами устроили настоящее праздничное шествие. Корреспонденты Новини.LIVE присоединились к празднованию юбилейной Юморины.

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