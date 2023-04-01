Найяскравіші моменти Гуморини 2023 в Одесі на фото

В Одесі стартувала ювілейна Гуморина

Попри все одесити продовжують насолоджуватись життям. На вулиці міста вийшла комік-група "Маски", які разом з одеситами влаштували справжню святкову ходу.

Кореспонденти Новини.LIVE долучились до святкувань.

Читайте також:

50 років гумору та веселого настою. Все почалось у 1973 році з гасла "Усміхнись, Одесо!". Тисячі містян щороку 1 квітня виходили на святкування, й цей рік не став винятком.

"Перша Гуморина показала, що в Одесі гумор не просто живий, адже в "Одесі не жартують, в Одесі так думають". Є відмінності в часах, але люди залишаються тими ж, з добрим почуттям гумору", — сказав засновник Гуморини Леонід Сущенко.

Комік-група "Маски" у повному складі заряджає всіх позитивом. Для людей влаштували концерт. В центрі міста лунають запальні пісні під супровід оркестру.

Центром святкування став літній театр. Там встановлені фут корти, а також всі охочі можуть намалювати собі тимчасові тату.

Люди сміються від душі, відчувають веселу і безтурботну атмосферу, яка допомагає їм забути про повсякденні проблеми. Звісно, за останні кілька років Гуморина змінилась, спочатку причиною для цього стала пандемія, а тепер війна. Втім почуття гумору в одеситів не відібрати.

Нагадаємо, з нагоди ювілею зробили спеціальну поштову марку. Тираж марки складається всього з трьох тисяч екземплярів. Що на ній зображено та хто отримав першу марку — читайте в матеріалі.