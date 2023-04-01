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"Усміхнись, Одесо!": найяскравіші моменти Гуморини на фото

1 квітня 2023 14:32
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Анна Мурадова
Редактор
Найяскравіші моменти Гуморини 2023 в Одесі на фото
В Одесі стартувала ювілейна Гуморина
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Попри все одесити продовжують насолоджуватись життям. На вулиці міста вийшла комік-група "Маски", які разом з одеситами влаштували справжню святкову ходу.

Кореспонденти Новини.LIVE долучились до святкувань. 

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50 років гумору та веселого настою. Все почалось у 1973 році з гасла "Усміхнись, Одесо!". Тисячі містян щороку 1 квітня виходили на святкування, й цей рік не став винятком. 

"Перша Гуморина показала, що в Одесі гумор не просто живий, адже в "Одесі не жартують, в Одесі так думають". Є відмінності в часах, але люди залишаються тими ж, з добрим почуттям гумору", — сказав засновник Гуморини Леонід Сущенко.

Комік-група "Маски" у повному складі заряджає всіх позитивом. Для людей влаштували концерт. В центрі міста лунають запальні пісні під супровід оркестру. 

Центром святкування став літній театр. Там встановлені фут корти, а також всі охочі можуть намалювати собі тимчасові тату.

Люди сміються від душі, відчувають веселу і безтурботну атмосферу, яка допомагає їм забути про повсякденні проблеми. Звісно, за останні кілька років Гуморина змінилась, спочатку причиною для цього стала пандемія, а тепер війна. Втім почуття гумору в одеситів не відібрати. 

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Нагадаємо, з нагоди ювілею зробили спеціальну поштову марку. Тираж марки складається всього з трьох тисяч екземплярів. Що на ній зображено та хто отримав першу марку — читайте в матеріалі.

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