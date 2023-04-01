Самые яркие моменты Юморины 2023 в Одессе.

В Одессе стартовала юбилейная Юморина

Вопреки всему одесситы продолжают наслаждаться жизнью. На улицы города вышла комик-группа "Маски", которые вместе с одесситами устроили настоящее праздничное шествие.

Корреспонденты Новини.LIVE присоединились к празднованию.

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50 лет юмора и веселого настоя. Все началось в 1973 году с лозунга "Улыбнись, Одесса!". Тысячи горожан ежегодно 1 апреля выходили на празднование, и этот год не стал исключением.

"Первая Юморина показала, что в Одессе юмор не просто жив, ведь в "Одессе не шутят, в Одессе так думают". Есть отличия во временах, но люди остаются теми же, с хорошим чувством юмора", — сказал основатель Юморины Леонид Сущенко.

Комик-группа "Маски" в полном составе заряжает всех позитивом. Для людей устроили концерт. В центре города раздаются зажигательные песни под сопровождение оркестра.

Центром празднования стал пожилой театр. Там установлены фуд-корты, а также все желающие могут нарисовать себе временные татуировки.

Люди смеются от души, чувствуют веселую и беззаботную атмосферу, помогающую им забыть о повседневных проблемах. Конечно, за последние несколько лет Юморина изменилась, сначала причиной для этого стала пандемия, а теперь война. Впрочем, чувство юмора у одесситов не отнять.

Напомним, по случаю юбилея была сделана специальная почтовая марка. Тираж марки состоит всего из трех тысяч экземпляров. Что на ней изображено и кто получил первую марку — читайте в материале.