В Одесі погасили лімітовану марку до ювілею Гуморини
Сьогодні одеській Гуморині виповнилося 50 років. З нагоди ювілею зробили спеціальну поштову марку.
Кореспонденти Новини.LIVE були на святковому заході.
Тираж марки складається всього з трьох тисяч екземплярів. Їх зробили на замовлення мерії та передадуть у її власність. Міськрада сама вирішуватиме, що робити із лімітованою маркою, чи то продати її, чи давати у вигляді нагороди, чи відправити іноземним партнерам.
"Марка дуже яскрава. До п'ятдесятиріччя показано, яким був одеський моряк 50 років тому і який він зараз. Він вже з бородою, з тризубцем на шапці. Це щирий українець", — розповів керівник Одеської дирекції Укрпошти Сергій Дрозд.
Першу марку символічно вручили одному із засновників Гуморини. В 1972 році саме Леонід Сущенко прийшов до товаришів з ідеєю створення Гуморини, яку провели вже 1 квітня 1973 року.
Перше квітня в Одесі
Відкриття фонтанів — це символ настання тепла. В Одесі традиційно їх вмикають 1 квітня. Кореспонденти Новини.LIVE були на запуску центрального фонтану міста.
Навіть під час війни одесити не впадають у відчай, а продовжують жартувати та давати відсіч ворогу не лише за допомогою зброї, але й гострим словом. Як зародилася одеська Гуморина? Що вирізняє її з-поміж інших фестивалів та чи планують, попри другий рік війни, проведення заходів в Одесі гумористи міста? Про це і не лише журналісти Новини.LIVE поспілкувалися з народним артистом України, учасником комік-трупи та директором театру "Маски" Борисом Барським.