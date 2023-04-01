Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow В Одесі погасили лімітовану марку до ювілею Гуморини arrow

В Одесі погасили лімітовану марку до ювілею Гуморини

1 квітня 2023 14:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Першу марку отримав засновник Гуморини
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сьогодні одеській Гуморині виповнилося 50 років. З нагоди ювілею зробили спеціальну поштову марку. 

Кореспонденти Новини.LIVE були на святковому заході. 

Читайте також:

Тираж марки складається всього з трьох тисяч екземплярів. Їх зробили на замовлення мерії та передадуть у її власність. Міськрада сама вирішуватиме, що робити із лімітованою маркою, чи то продати її, чи давати у вигляді нагороди, чи відправити іноземним партнерам. 

"Марка дуже яскрава. До п'ятдесятиріччя показано, яким був одеський моряк 50 років тому і який він зараз. Він вже з бородою, з тризубцем на шапці. Це щирий українець", — розповів керівник Одеської дирекції Укрпошти Сергій Дрозд.

Першу марку символічно вручили одному із засновників Гуморини. В 1972 році саме Леонід Сущенко прийшов до товаришів з ідеєю створення Гуморини, яку провели вже 1 квітня 1973 року.  

Перше квітня в Одесі

Відкриття фонтанів — це символ настання тепла. В Одесі традиційно їх вмикають 1 квітня. Кореспонденти Новини.LIVE були на запуску центрального фонтану міста. 

Навіть під час війни одесити не впадають у відчай, а продовжують жартувати та давати відсіч ворогу не лише за допомогою зброї, але й гострим словом. Як зародилася одеська Гуморина? Що вирізняє її з-поміж інших фестивалів та чи планують, попри другий рік війни, проведення заходів в Одесі гумористи міста? Про це і не лише журналісти Новини.LIVE поспілкувалися з народним артистом України, учасником комік-трупи та директором театру "Маски" Борисом Барським.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

06:23Пенсія у 100 тисяч гривень: у ПФУ розповіли, хто з українців отримує найбільші виплати

Ексклюзив

06:20Контрнаступ ЗСУ: чим ворог може нищити "Леопарди" та "Челленджери"

21:45 Вчені розгадали таємницю загадкового "космічного корабля" Оумуамуа

22:14 У Білому домі розповіли, чи збирається рф застосовувати ядерну зброю у війні в Україні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:57 Північна Македонія передала ЗСУ літаки Су-25: які ще зразки авіації просить Україна

06:23Деякі пенсіонери залишаться без підвищення виплат у 2023 році: відомо які категорії

19:50 Чим та як слід поливати моркву, щоб зібрати багатий урожай: секрет городників

22:26"Сьогодні зроблено крок на зміцнення духовної незалежності": звернення Зеленського

Ексклюзив

18:40Китай виступив проти розміщення ядерної зброї у білорусі: експерт роз’яснив, чому

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB