Знаменитій одеській Гуморині виповнюється 50 років: на які заходи чекати
Завтра, 1 квітня одеській Гуморині виповнюється 50 років. Зі зрозумілих всім причин масштабних святкових заходів не слід чекати, втім для одеситів все ж дещо підготували.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
"Цей ювілей припадає на той час, коли Україна дає жорстку відсіч російським окупантам, тому проведення традиційної першоквітневої Гуморини скасовується. Віримо, що Гуморина-2024 проходитиме в мирній та щасливій Одесі, сповненій щирих посмішок та сміху. Тож чекаємо на Перемогу та тримаємо бойовий настрій", — йдеться в повідомленні.
У рамках ювілейної дати відбудуться наступні заходи:
- 13:00 — церемонія гасіння ювілейної марки та відкриття фотовиставки "Гуморини - 50" (Артгалерея в Літньому театрі Міськсаду)
- 14:00 — концерт "З піснею до Перемоги" за участі оркестру ВМС ЗСУ України (Ротонда Міського саду).
Цікаві факти про минулі гуморини
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Перший фестиваль Гуморина відбувся у 1973 році і він проходить щороку в Одесі вже 50 років.
- На фестивалі Гуморина буває багато зіркових гостей з різних країн, серед яких можна зустріти відомих гумористів, акторів, музикантів та інших відомих людей.
- На Гуморині можна побачити не тільки сучасний гумор, а й відновлені етнографічні традиції. Наприклад, на вулицях Одеси можна зустріти веселу пародійну ходу, де учасники вдягаються в народні костюми та виконують народні пісні.
- Одним з найцікавіших заходів на Гуморині є "Хата на тата" — гумористичне шоу, де відомі коміки відвідують різні міста України та розважають глядачів гумором і смішними ситуаціями.
- У 2003 році на Гуморині було встановлено світовий рекорд — найбільша кількість людей, які одночасно виконували народні танці "Гопак". У заході взяло участь понад 6 тисяч осіб, що встановило рекорд в Книзі рекордів Гіннеса.
Нагадаємо, 1 квітня вже традиційно в Одесі запускають фонтани. У суботу запрацюють п'ять фонтанів.