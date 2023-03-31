Знаменитій одеській Гуморині виповнюється 50 років: на які заходи чекати

Святкування пройдуть не традиційним образом

Завтра, 1 квітня одеській Гуморині виповнюється 50 років. Зі зрозумілих всім причин масштабних святкових заходів не слід чекати, втім для одеситів все ж дещо підготували.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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"Цей ювілей припадає на той час, коли Україна дає жорстку відсіч російським окупантам, тому проведення традиційної першоквітневої Гуморини скасовується. Віримо, що Гуморина-2024 проходитиме в мирній та щасливій Одесі, сповненій щирих посмішок та сміху. Тож чекаємо на Перемогу та тримаємо бойовий настрій", — йдеться в повідомленні.

У рамках ювілейної дати відбудуться наступні заходи:

13:00 — церемонія гасіння ювілейної марки та відкриття фотовиставки "Гуморини - 50" (Артгалерея в Літньому театрі Міськсаду)

14:00 — концерт "З піснею до Перемоги" за участі оркестру ВМС ЗСУ України (Ротонда Міського саду).

Цікаві факти про минулі гуморини

Перший фестиваль Гуморина відбувся у 1973 році і він проходить щороку в Одесі вже 50 років. На фестивалі Гуморина буває багато зіркових гостей з різних країн, серед яких можна зустріти відомих гумористів, акторів, музикантів та інших відомих людей. На Гуморині можна побачити не тільки сучасний гумор, а й відновлені етнографічні традиції. Наприклад, на вулицях Одеси можна зустріти веселу пародійну ходу, де учасники вдягаються в народні костюми та виконують народні пісні. Одним з найцікавіших заходів на Гуморині є "Хата на тата" — гумористичне шоу, де відомі коміки відвідують різні міста України та розважають глядачів гумором і смішними ситуаціями. У 2003 році на Гуморині було встановлено світовий рекорд — найбільша кількість людей, які одночасно виконували народні танці "Гопак". У заході взяло участь понад 6 тисяч осіб, що встановило рекорд в Книзі рекордів Гіннеса.

Нагадаємо, 1 квітня вже традиційно в Одесі запускають фонтани. У суботу запрацюють п'ять фонтанів.