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Знаменитій одеській Гуморині виповнюється 50 років: на які заходи чекати

31 березня 2023 16:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Святкування пройдуть не традиційним образом
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Завтра, 1 квітня одеській Гуморині виповнюється 50 років. Зі зрозумілих всім причин масштабних святкових заходів не слід чекати, втім для одеситів все ж дещо підготували. 

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради. 

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"Цей ювілей припадає на той час, коли Україна дає жорстку відсіч російським окупантам, тому проведення традиційної першоквітневої Гуморини скасовується. Віримо, що  Гуморина-2024 проходитиме в мирній та щасливій Одесі, сповненій щирих посмішок та сміху. Тож чекаємо на Перемогу та тримаємо бойовий настрій", — йдеться в повідомленні. 

У рамках ювілейної дати відбудуться наступні заходи:

  •  13:00 — церемонія гасіння ювілейної марки та відкриття фотовиставки "Гуморини - 50" (Артгалерея в Літньому театрі Міськсаду)
  •  14:00 — концерт "З піснею до Перемоги" за участі оркестру ВМС ЗСУ України (Ротонда Міського саду). 

Цікаві факти про минулі гуморини

  1. Перший фестиваль Гуморина відбувся у 1973 році і він проходить щороку в Одесі вже 50 років.

  2. На фестивалі Гуморина буває багато зіркових гостей з різних країн, серед яких можна зустріти відомих гумористів, акторів, музикантів та інших відомих людей.
  3. На Гуморині можна побачити не тільки сучасний гумор, а й відновлені етнографічні традиції. Наприклад, на вулицях Одеси можна зустріти веселу пародійну ходу, де учасники вдягаються в народні костюми та виконують народні пісні.
  4. Одним з найцікавіших заходів на Гуморині є "Хата на тата" — гумористичне шоу, де відомі коміки відвідують різні міста України та розважають глядачів гумором і смішними ситуаціями.
  5. У 2003 році на Гуморині було встановлено світовий рекорд — найбільша кількість людей, які одночасно виконували народні танці "Гопак". У заході взяло участь понад 6 тисяч осіб, що встановило рекорд в Книзі рекордів Гіннеса.

Нагадаємо, 1 квітня вже традиційно в Одесі запускають фонтани. У суботу запрацюють п'ять фонтанів.

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