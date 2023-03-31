В Одесі до Гуморини запустять фонтани
1 квітня вже традиційно в Одесі запускають фонтани. У суботу запрацюють п'ять фонтанів.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
В Одесі запрацюють фонтани:
- на Театральній площі,
- в сквері Пале-Рояль,
- Міському саду,
- на Соборній площі,
- фонтан-пам'ятник загиблим правоохоронцям на Олександрівському проспекті.
Фонтани в Одесі — це одна з найбільш відомих і популярних туристичних визначних пам'яток міста. Одеса славиться своїми красивими і розкішними фонтанами, які прикрашають центральні вулиці, парки і сквери. Насолодитись прохолодою біля фонтанів можна буде щодня з 9.00 до 21.00.
Нагадаємо, фахівці "Міськзелентресту" займаються вирощуванням квіткової розсади для міських клумб у своїй теплиці "Троянда". Наразі на клумбах міста вже з'явилося 50 тисяч маргариток та віол, а найближчим часом їх кількість збільшиться ще на 60 тисяч весняних квітів.
Під час прогулянки вулицями Одеси можна побачити яскраві емоції та враження на обличчях місцевих жителів і туристів. Місто живе попри все, й люди насолоджуються кожним днем. Як одесити відпочивають, бачила фотокореспондентка Новини.LIVE Юлія Браславська.