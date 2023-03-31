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В Одесі до Гуморини запустять фонтани

31 березня 2023 15:05
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Працюватимуть вони щодня
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

1 квітня вже традиційно в Одесі запускають фонтани. У суботу запрацюють п'ять фонтанів.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради. 

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В Одесі запрацюють фонтани:

  • на Театральній площі, 
  • в сквері Пале-Рояль, 
  • Міському саду, 
  • на Соборній площі, 
  • фонтан-пам'ятник загиблим правоохоронцям на Олександрівському проспекті. 

Фонтани в Одесі — це одна з найбільш відомих і популярних туристичних визначних пам'яток міста. Одеса славиться своїми красивими і розкішними фонтанами, які прикрашають центральні вулиці, парки і сквери. Насолодитись прохолодою біля фонтанів можна буде щодня з 9.00 до 21.00.

Нагадаємо, фахівці "Міськзелентресту" займаються вирощуванням квіткової розсади для міських клумб у своїй теплиці "Троянда". Наразі на клумбах міста вже з'явилося 50 тисяч маргариток та віол, а найближчим часом їх кількість збільшиться ще на 60 тисяч весняних квітів.

Під час прогулянки вулицями Одеси можна побачити яскраві емоції та враження на обличчях місцевих жителів і туристів. Місто живе попри все, й люди насолоджуються кожним днем.  Як одесити відпочивають, бачила фотокореспондентка Новини.LIVE Юлія Браславська. 

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