В Одесі до Гуморини запустять фонтани

Працюватимуть вони щодня

1 квітня вже традиційно в Одесі запускають фонтани. У суботу запрацюють п'ять фонтанів.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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В Одесі запрацюють фонтани:

на Театральній площі,

в сквері Пале-Рояль,

Міському саду,

на Соборній площі,

фонтан-пам'ятник загиблим правоохоронцям на Олександрівському проспекті.

Фонтани в Одесі — це одна з найбільш відомих і популярних туристичних визначних пам'яток міста. Одеса славиться своїми красивими і розкішними фонтанами, які прикрашають центральні вулиці, парки і сквери. Насолодитись прохолодою біля фонтанів можна буде щодня з 9.00 до 21.00.

Нагадаємо, фахівці "Міськзелентресту" займаються вирощуванням квіткової розсади для міських клумб у своїй теплиці "Троянда". Наразі на клумбах міста вже з'явилося 50 тисяч маргариток та віол, а найближчим часом їх кількість збільшиться ще на 60 тисяч весняних квітів.

Під час прогулянки вулицями Одеси можна побачити яскраві емоції та враження на обличчях місцевих жителів і туристів. Місто живе попри все, й люди насолоджуються кожним днем. Як одесити відпочивають, бачила фотокореспондентка Новини.LIVE Юлія Браславська.