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В Одессе на Юморину запустят фонтаны

31 марта 2023 15:05
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Будут они работать каждый день
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

1 апреля уже традиционно в Одессе запускают фонтаны. В субботу заработают пять фонтанов.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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В Одессе заработают фонтаны:

  • на Театральной площади,
  • в сквере Пале-Рояль,
  • Городской сад,
  • на Соборной площади,
  • фонтан-памятник погибшим стражам порядка на Александровском проспекте.

Фонтаны в Одессе — это одна из самых известных и популярных туристических достопримечательностей города. Одесса славится своими красивыми и роскошными фонтанами, украшающими центральные улицы, парки и скверы. Насладиться прохладой у фонтанов можно будет ежедневно с 9:00 до 21:00.

Напомним, специалисты "Горзелентреста" занимаются выращиванием цветочной рассады для городских клумб в своей теплице "Роза". На клумбах города уже появилось 50 тысяч маргариток и виол, а в ближайшее время их количество увеличится еще на 60 тысяч весенних цветов.

Во время прогулки по улицам Одессы можно увидеть яркие эмоции и впечатления на лицах местных жителей и туристов. Город живет несмотря ни на что, и люди наслаждаются каждым днем. Как одесситы отдыхают, видела фотокорреспондент Новини.LIVE Юлия Браславская.

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