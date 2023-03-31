В Одессе на Юморину запустят фонтаны

Будут они работать каждый день

1 апреля уже традиционно в Одессе запускают фонтаны. В субботу заработают пять фонтанов.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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В Одессе заработают фонтаны:

на Театральной площади,

в сквере Пале-Рояль,

Городской сад,

на Соборной площади,

фонтан-памятник погибшим стражам порядка на Александровском проспекте.

Фонтаны в Одессе — это одна из самых известных и популярных туристических достопримечательностей города. Одесса славится своими красивыми и роскошными фонтанами, украшающими центральные улицы, парки и скверы. Насладиться прохладой у фонтанов можно будет ежедневно с 9:00 до 21:00.

Напомним, специалисты "Горзелентреста" занимаются выращиванием цветочной рассады для городских клумб в своей теплице "Роза". На клумбах города уже появилось 50 тысяч маргариток и виол, а в ближайшее время их количество увеличится еще на 60 тысяч весенних цветов.

Во время прогулки по улицам Одессы можно увидеть яркие эмоции и впечатления на лицах местных жителей и туристов. Город живет несмотря ни на что, и люди наслаждаются каждым днем. Как одесситы отдыхают, видела фотокорреспондент Новини.LIVE Юлия Браславская.