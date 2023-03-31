Знаменитой одесской Юморине исполняется 50 лет: каких мероприятий ждать

Празднования пройдут не традиционным образом

Завтра, 1 апреля, одесской Юморине исполняется 50 лет. По понятным всем причинам масштабных праздничных мероприятий не следует ожидать, впрочем, для одесситов все же несколько подготовили.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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"Этот юбилей приходится на то время, когда Украина дает жесткий отпор российским оккупантам, поэтому проведение традиционной первоапрельской Юморины отменяется. Верим, что Юморина-2024 будет проходить в мирной и счастливой Одессе, наполненной искренними улыбками и смехом", — говорится в сообщении.

В рамках юбилейной даты пройдут следующие мероприятия:

13:00 — церемония гашения юбилейной марки и открытие фотовыставки "Юморины — 50" (Артгалерея в Летнем театре Горсада)

14:00 — концерт "С песней к Победе" при участии оркестра ВМС ВСУ Украины (Ротонда Городского сада).

Интересные факты о прошлых юморинах

Первый фестиваль Юморина состоялся в 1973 году и проходит ежегодно в Одессе уже 50 лет. На фестивале Гуморина бывает множество звездных гостей из разных стран, среди которых можно встретить известных юмористов, актеров, музыкантов и других известных людей. На Юморине можно увидеть не только современный юмор, но и обновленные этнографические традиции. Например, на улицах Одессы можно встретить веселое пародийное шествие, где участники одеваются в народные костюмы и исполняют народные песни. Одним из самых интересных мероприятий на Юморине является "Дом на папу" — юмористическое шоу, где известные комики посещают разные города Украины и развлекают зрителей юмором и смешными ситуациями. В 2003 году на Юморине был установлен мировой рекорд — наибольшее количество людей, одновременно исполнявших народные танцы "Гопак". В мероприятии приняло участие более 6 тысяч человек, что установило рекорд в Книге рекордов Гиннеса.

Напомним, 1 апреля уже традиционно в Одессе запускают фонтаны. В субботу заработают пять фонтанов.