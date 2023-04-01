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Бризки води та сміх дітей: в Одесі запустили фонтани

1 квітня 2023 13:00
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Анна Мурадова
Редактор
Запрацювало шість фонтанів
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Відкриття фонтанів — це символ настання тепла. В Одесі традиційно їх вмикають 1 квітня. 

Кореспонденти Новини.LIVE були на запуску центрального фонтану міста. 

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В цьому році запускають половину фонтанів, тому що в зв'язку з воєнним станом і через агресію російської федерації деякі з них закрили в саркофаги. Тож в місті всього запускають 13 фонтанів, сьогодні почнуть працювати шість.

Де запрацюють фонтани

  • на Театральній площі, 
  • в сквері Пале-Рояль, 
  • Думській площі
  • Міському саду, 
  • на Соборній площі, 
  • фонтан-пам'ятник загиблим правоохоронцям на Олександрівському проспекті. 

"Запуск фонтанів ми проводимо комплексно. Не тільки безпосередньо сам фонтан, а й проводимо благоустрій. Ремонтуємо плиткове покриття, готуємо газони, посадили квіти, які вирощені безпосередньо в наших теплицях. Й в цьому році їх буде у два рази більше", — зазначила директорка Департаменту міського господарства Одеської міської ради Наталя Мостовських.

Завдяки ретельній підготовці та обслуговуванню, фонтани запрацювали у повному обсязі, радуючи місцевих жителів та туристів. Яскрава вода, що відбиває сонячні промені, забезпечує чудовий фон для фотосесій та відпочинку на свіжому повітрі. 

Відкриття фонтанів після зими — це важливий етап для міста та його мешканців, який дарує красу та гарний настрій на цілий сезон. Насолодитись прохолодою біля фонтанів можна буде щодня з 9.00 до 21.00.

Зазначимо, сьогодні одеській Гуморині виповнюється 50 років. Зі зрозумілих всім причин масштабних святкових заходів не слід чекати, втім для одеситів все ж дещо підготували. На які заходи чекати — читайте в матеріалі.

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