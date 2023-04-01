Брызги воды и смех детей: в Одессе запустили фонтаны

Заработало шесть фонтанов

Открытие фонтанов — это символ наступления тепла. В Одессе традиционно включают 1 апреля.

Корреспонденты Новини.LIVE были на запуске центрального фонтана города.

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В этом году запускают половину фонтанов, так как связи с военным положением и и-за агрессии российской федерации некоторые из них закрыли в саркофаги. Так что в городе всего запускают 13 фонтанов, сегодня начнут работать шесть.

Где заработают фонтаны

на Театральной площади,

в сквере Пале-Рояль,

Думской площади

Городской сад,

на Соборной площади,

фонтан-памятник погибшим стражам порядка на Александровском проспекте.

"Запуск фонтанов мы проводим комплексно. Не только непосредственно сам фонтан, но и проводим благоустройство. Ремонтируем плиточное покрытие, готовим газоны, посадили цветы, выращенные непосредственно в наших теплицах. И в этом году их будет в два раза больше", — отметила директор Департамента городского хозяйства Одесского городского совета Наталья Мостовская.

Благодаря тщательной подготовке и обслуживанию фонтаны заработали в полном объеме, радуя местных жителей и туристов. Яркая вода, отражающая солнечные лучи, обеспечивает отличный фон для фотосессий и отдыха на открытом воздухе.

Открытие фонтанов после зимы — это важный этап для города и его жителей, который дарит красоту и хорошее настроение на целый сезон. Насладиться прохладой у фонтанов можно будет ежедневно с 9:00 до 21:00.

Отметим, сегодня одесской Юморине исполняется 50 лет. По понятным всем причинам масштабных праздничных мероприятий не следует ожидать, впрочем, для одесситов все же кое-что подготовили. Каких мероприятий ждать — читайте в материале.