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Брызги воды и смех детей: в Одессе запустили фонтаны

1 апреля 2023 13:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Заработало шесть фонтанов
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Открытие фонтанов — это символ наступления тепла. В Одессе традиционно включают 1 апреля.

Корреспонденты Новини.LIVE были на запуске центрального фонтана города.

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В этом году запускают половину фонтанов, так как связи с военным положением и и-за агрессии российской федерации некоторые из них закрыли в саркофаги. Так что в городе всего запускают 13 фонтанов, сегодня начнут работать шесть.

Где заработают фонтаны

  • на Театральной площади,
  • в сквере Пале-Рояль,
  • Думской площади
  • Городской сад,
  • на Соборной площади,
  • фонтан-памятник погибшим стражам порядка на Александровском проспекте.

"Запуск фонтанов мы проводим комплексно. Не только непосредственно сам фонтан, но и проводим благоустройство. Ремонтируем плиточное покрытие, готовим газоны, посадили цветы, выращенные непосредственно в наших теплицах. И в этом году их будет в два раза больше", отметила директор Департамента городского хозяйства Одесского городского совета Наталья Мостовская.

Благодаря тщательной подготовке и обслуживанию фонтаны заработали в полном объеме, радуя местных жителей и туристов. Яркая вода, отражающая солнечные лучи, обеспечивает отличный фон для фотосессий и отдыха на открытом воздухе.

Открытие фонтанов после зимы — это важный этап для города и его жителей, который дарит красоту и хорошее настроение на целый сезон. Насладиться прохладой у фонтанов можно будет ежедневно с 9:00 до 21:00.

Отметим, сегодня одесской Юморине исполняется 50 лет. По понятным всем причинам масштабных праздничных мероприятий не следует ожидать, впрочем, для одесситов все же кое-что подготовили. Каких мероприятий ждать — читайте в материале.

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