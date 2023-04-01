Брызги воды и смех детей: в Одессе запустили фонтаны
Открытие фонтанов — это символ наступления тепла. В Одессе традиционно включают 1 апреля.
Корреспонденты Новини.LIVE были на запуске центрального фонтана города.
В этом году запускают половину фонтанов, так как связи с военным положением и и-за агрессии российской федерации некоторые из них закрыли в саркофаги. Так что в городе всего запускают 13 фонтанов, сегодня начнут работать шесть.
Где заработают фонтаны
- на Театральной площади,
- в сквере Пале-Рояль,
- Думской площади
- Городской сад,
- на Соборной площади,
- фонтан-памятник погибшим стражам порядка на Александровском проспекте.
"Запуск фонтанов мы проводим комплексно. Не только непосредственно сам фонтан, но и проводим благоустройство. Ремонтируем плиточное покрытие, готовим газоны, посадили цветы, выращенные непосредственно в наших теплицах. И в этом году их будет в два раза больше", — отметила директор Департамента городского хозяйства Одесского городского совета Наталья Мостовская.
Благодаря тщательной подготовке и обслуживанию фонтаны заработали в полном объеме, радуя местных жителей и туристов. Яркая вода, отражающая солнечные лучи, обеспечивает отличный фон для фотосессий и отдыха на открытом воздухе.
Открытие фонтанов после зимы — это важный этап для города и его жителей, который дарит красоту и хорошее настроение на целый сезон. Насладиться прохладой у фонтанов можно будет ежедневно с 9:00 до 21:00.
Отметим, сегодня одесской Юморине исполняется 50 лет. По понятным всем причинам масштабных праздничных мероприятий не следует ожидать, впрочем, для одесситов все же кое-что подготовили. Каких мероприятий ждать — читайте в материале.