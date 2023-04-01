В Одессе погасили лимитированную марку к юбилею Юморины
Сегодня одесской Юморине исполнилось 50 лет. По случаю юбилея сделали специальную почтовую марку.
Корреспонденты Новини.LIVE были на праздничном мероприятии.
Тираж марки состоит из всего трех тысяч экземпляров. Их сделали по заказу мэрии и передадут в ее собственность. Горсовет сам будет решать, что делать с лимитированной маркой, то ли продать ее, то ли давать в виде награды, то ли отправить иностранным партнерам.
"Марка очень яркая. К пятидесятилетию показан, каким был одесский моряк 50 лет назад и какой он сейчас. Он уже с бородой, с трезубцем на шапке. Это искренний украинец", — рассказал руководитель Одесской дирекции Укрпочты Сергей Дрозд.
Первую марку символически вручили одному из основателей Юморины. В 1972 году именно Леонид Сущенко пришел к товарищам с идеей создания Юморины, которую провели уже 1 апреля 1973 года.
Первое апреля в Одессе
Открытие фонтанов — это символ наступления тепла. В Одессе традиционно включают 1 апреля. Корреспонденты Новини.LIVE были на запуске центрального фонтана города.
Даже во время войны одесситы не отчаиваются, а продолжают шутить и давать отпор врагу не только с помощью оружия, но и острым словом. Как зародилась одесская Юморина? Что отличает ее от других фестивалей и планируют, несмотря на второй год войны, проведение мероприятий в Одессе юмористы города? Об этом и не только журналисты Новини.LIVE пообщались с народным артистом Украины, участником комик-трупы и директором театра "Маски" Борисом Барским.