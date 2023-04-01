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В Одессе погасили лимитированную марку к юбилею Юморины

1 апреля 2023 14:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Первую марку получил основатель Юморины
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сегодня одесской Юморине исполнилось 50 лет. По случаю юбилея сделали специальную почтовую марку.

Корреспонденты Новини.LIVE были на праздничном мероприятии.

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Тираж марки состоит из всего трех тысяч экземпляров. Их сделали по заказу мэрии и передадут в ее собственность. Горсовет сам будет решать, что делать с лимитированной маркой, то ли продать ее, то ли давать в виде награды, то ли отправить иностранным партнерам.

"Марка очень яркая. К пятидесятилетию показан, каким был одесский моряк 50 лет назад и какой он сейчас. Он уже с бородой, с трезубцем на шапке. Это искренний украинец", рассказал руководитель Одесской дирекции Укрпочты Сергей Дрозд.

Первую марку символически вручили одному из основателей Юморины. В 1972 году именно Леонид Сущенко пришел к товарищам с идеей создания Юморины, которую провели уже 1 апреля 1973 года.

Первое апреля в Одессе

Открытие фонтанов — это символ наступления тепла. В Одессе традиционно включают 1 апреля. Корреспонденты Новини.LIVE были на запуске центрального фонтана города.

Даже во время войны одесситы не отчаиваются, а продолжают шутить и давать отпор врагу не только с помощью оружия, но и острым словом. Как зародилась одесская Юморина? Что отличает ее от других фестивалей и планируют, несмотря на второй год войны, проведение мероприятий в Одессе юмористы города? Об этом и не только журналисты Новини.LIVE пообщались с народным артистом Украины, участником комик-трупы и директором театра "Маски" Борисом Барским.

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