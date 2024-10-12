В одеській мерії шукають працівників

Ближче до депутатів — огляд вакансій в одеській мерії
Одеська міська рада запрошує на роботу спеціалістів на вакантні посади. Так, працівники потрібні у Департамент праці та соціальної політики, Приморську райадміністрацію, Департамент з доброустрою міста та Департамент фінансів. Заробітна плата згідно зі штатним розписом.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Які вакансії пропонують в Одесі
Департамент праці та соціальної політики пропонує вакантні посади:
- Головний спеціаліст сектору закупівель
- Головний спеціаліст сектору аудиту
- Головний спеціаліст відділу організаційно-аналітичної роботи
- Головний спеціаліст сектору організаційного забезпечення
- Головний спеціаліст відділу підтримки функціонування інформаційної системи соціального захисту
- Головний спеціаліст сектору з виконання місцевих програм
Приморська райадміністрація оголошує конкурс на заміщення:
- Головного спеціаліста сектору обліку та розподілу житла
- Головного спеціаліста відділу контролю та моніторингу (тимчасово)
Департамент з благоустрою міста має вакансію:
- Начальник відділу контролю території Київського району
Департамент фінансів пропонує вакантні посади:
- Начальник відділу фінансування соціально-культурної сфери
- Головний спеціаліст сектору фінансування місцевого бюджету
Вимоги до кандидатів:
- Громадянство України
- Вища освіта
- Володіння державною мовою
- Володіння ПК (WORD, EXCEL та інші)
- Досвід роботи за фахом (для деяких вакансій)
Заяви приймаються протягом одного місяця. Контактні телефони для довідок:
- Департамент праці та соціальної політики: 705 93 72
- Приморська райадміністрація: 705-75-17
- Департамент з доброустрою: (048)740-78-40
- Департамент фінансів: 722 60 34, 0934219042
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