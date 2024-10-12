В одеській мерії шукають працівників

Чоловік працює. Фото ілюстративне: freepik

Одеська міська рада запрошує на роботу спеціалістів на вакантні посади. Так, працівники потрібні у Департамент праці та соціальної політики, Приморську райадміністрацію, Департамент з доброустрою міста та Департамент фінансів. Заробітна плата згідно зі штатним розписом.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Які вакансії пропонують в Одесі

Департамент праці та соціальної політики пропонує вакантні посади:

Головний спеціаліст сектору закупівель

Головний спеціаліст сектору аудиту

Головний спеціаліст відділу організаційно-аналітичної роботи

Головний спеціаліст сектору організаційного забезпечення

Головний спеціаліст відділу підтримки функціонування інформаційної системи соціального захисту

Головний спеціаліст сектору з виконання місцевих програм

Приморська райадміністрація оголошує конкурс на заміщення:

Головного спеціаліста сектору обліку та розподілу житла

Головного спеціаліста відділу контролю та моніторингу (тимчасово)

Департамент з благоустрою міста має вакансію:

Начальник відділу контролю території Київського району

Департамент фінансів пропонує вакантні посади:

Начальник відділу фінансування соціально-культурної сфери

Головний спеціаліст сектору фінансування місцевого бюджету

Вимоги до кандидатів:

Громадянство України

Вища освіта

Володіння державною мовою

Володіння ПК (WORD, EXCEL та інші)

Досвід роботи за фахом (для деяких вакансій)

Заяви приймаються протягом одного місяця. Контактні телефони для довідок:

Департамент праці та соціальної політики: 705 93 72

Приморська райадміністрація: 705-75-17

Департамент з доброустрою: (048)740-78-40

Департамент фінансів: 722 60 34, 0934219042

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