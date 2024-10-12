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Ближче до депутатів — огляд вакансій в одеській мерії

12 жовтня 2024 15:14
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
В одеській мерії шукають працівників
Чоловік працює. Фото ілюстративне: freepik
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Одеська міська рада запрошує на роботу спеціалістів на вакантні посади. Так, працівники потрібні у Департамент праці та соціальної політики, Приморську райадміністрацію, Департамент з доброустрою міста та Департамент фінансів. Заробітна плата згідно зі штатним розписом.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради

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Оголошення про вакансії. Фото: скриншот

Які вакансії пропонують в Одесі

Департамент праці та соціальної політики пропонує вакантні посади:

  • Головний спеціаліст сектору закупівель
  • Головний спеціаліст сектору аудиту
  • Головний спеціаліст відділу організаційно-аналітичної роботи
  • Головний спеціаліст сектору організаційного забезпечення
  • Головний спеціаліст відділу підтримки функціонування інформаційної системи соціального захисту
  • Головний спеціаліст сектору з виконання місцевих програм

Приморська райадміністрація оголошує конкурс на заміщення:

  • Головного спеціаліста сектору обліку та розподілу житла
  • Головного спеціаліста відділу контролю та моніторингу (тимчасово)

Департамент з благоустрою міста має вакансію:

  • Начальник відділу контролю території Київського району

Департамент фінансів пропонує вакантні посади:

  • Начальник відділу фінансування соціально-культурної сфери
  • Головний спеціаліст сектору фінансування місцевого бюджету

Вимоги до кандидатів:

  • Громадянство України
  • Вища освіта
  • Володіння державною мовою
  • Володіння ПК (WORD, EXCEL та інші)
  • Досвід роботи за фахом (для деяких вакансій)

Заяви приймаються протягом одного місяця. Контактні телефони для довідок:

  • Департамент праці та соціальної політики: 705 93 72
  • Приморська райадміністрація: 705-75-17
  • Департамент з доброустрою: (048)740-78-40
  • Департамент фінансів: 722 60 34, 0934219042

Більше про вакансії в Одесі

Раніше ми повідомляли, що в Одесі є декілька сфер, де пропонують зарплати у 100 тис. грн і більше. Причому традиційні високооплачувані сфери ІТ та продажу нерухомості зараз поступаються службі у Силах оборони. 

Також ми писали про небойові вакансії у ЗСУ для одеситів.

Одеса робота Одеська область Одеська ОДА Новини Одеси вакансії

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