Небойові вакансії у ЗСУ для одеситів — пропозиції і зарплати

Кухарка пригощає військових. Фото: ілюстративне/Армія.Інформ

В Україні діють програми рекрутингу до Збройних Сил, коли людина може сама обрати, на якій посаді і в якому підрозділі буде служити. Відповідно, й армія шукає спеціалістів. Переважно йдеться про бойові спеціальності, але не тільки.

Журналісти Новини.LIVE з'ясовували, які небойові вакансії пропонують у війську.

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Пропозиції роботи

Як і у цивільному житті, найбільший попит в армії на робітничі спеціальності. У першу чергу ЗСУ потребують екскаваторщиків, водіїв, спеціалістів з різноманітних ремонтів і кухарів. Також дуже потрібні лікарі, медсестри і відеооператори.

Наприклад, військова частина шукає кухаря. Платитимуть від 20 тис. грн до 22 тис. грн плюс премії. Готові взяти людину з інвалідністю, але потрібен досвід роботи — не менше року.

Військова частина на Одещині пропонує посаду майстра з ремонту автомобільної техніки. Необхідні знання основних принципів технічного обслуговування, досвід роботи механіком буде перевагою. Зарплата — від 22 тис. грн до 60 тис. грн.

Та сама частина потребує водія категорії В, С, С1 та вище із зарплатою від 22 тис. грн до 60 тис. грн. Крім водійських прав, від кандидата вимагається придатність до військової служби і базова середня освіта.

У батальйоні спецпризначення потрібен телефоніст і лінійний наглядач. Він повинен вміти обслуговувати й ремонтувати засоби зв'язку, налаштовувати й підключати IP-телефонію й мережеве обладнання, а також чергувати як оперативний зв'язківець. Зарплата — від 25 тис. грн до 120 тис. грн.

Бригада Нацгвардії шукає перекладача з іспанської мови. Щоби влаштуватися на посаду, потрібні відмінне знання мови, вища освіта і досвід роботи не менше року. Зарплата залежить від місця виконання завдань і може складати від 25 тис. грн до 190 тис. грн.

Бригада тероборони готова платити від 20,1 тис грн до 50 тис. грн SMM-менеджеру і таргетологу. Потрібен досвід від двох років, вища освіта і англійська на рівні вище середнього. Перевагу віддаватимуть тим, хто вміє користуватися графічними редакторами і монтувати відео.

На всіх вакансіях передбачена військова служба за контрактом або по мобілізації.

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