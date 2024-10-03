Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Небойові вакансії у ЗСУ — що пропонують одеситам і скільки платять arrow

Небойові вакансії у ЗСУ — що пропонують одеситам і скільки платять

3 жовтня 2024 15:56
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Небойові вакансії у ЗСУ для одеситів — пропозиції і зарплати
Кухарка пригощає військових. Фото: ілюстративне/Армія.Інформ
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

В Україні діють програми рекрутингу до Збройних Сил, коли людина може сама обрати, на якій посаді і в якому підрозділі буде служити. Відповідно, й армія шукає спеціалістів. Переважно йдеться про бойові спеціальності, але не тільки.

Журналісти Новини.LIVE з'ясовували, які небойові вакансії пропонують у війську.

Читайте також:

Пропозиції роботи

Як і у цивільному житті, найбільший попит в армії на робітничі спеціальності. У першу чергу ЗСУ потребують екскаваторщиків, водіїв, спеціалістів з різноманітних ремонтів і кухарів. Також дуже потрібні лікарі, медсестри і відеооператори. 

Наприклад, військова частина шукає кухаря. Платитимуть від 20 тис. грн до 22 тис. грн плюс премії. Готові взяти людину з інвалідністю, але потрібен досвід роботи — не менше року. 

Військова частина на Одещині пропонує посаду майстра з ремонту автомобільної техніки. Необхідні знання основних принципів технічного обслуговування, досвід роботи механіком буде перевагою. Зарплата — від 22 тис. грн до 60 тис. грн. 

Та сама частина потребує водія категорії В, С, С1 та вище із зарплатою від 22 тис. грн до 60 тис. грн. Крім водійських прав, від кандидата вимагається придатність до військової служби і базова середня освіта. 

У батальйоні спецпризначення потрібен телефоніст і лінійний наглядач. Він повинен вміти обслуговувати й ремонтувати засоби зв'язку, налаштовувати й підключати  IP-телефонію й мережеве обладнання, а також чергувати як оперативний зв'язківець. Зарплата — від 25 тис. грн до 120 тис. грн.

Бригада Нацгвардії шукає перекладача з іспанської мови. Щоби влаштуватися на посаду, потрібні відмінне знання мови, вища освіта і досвід роботи не менше року. Зарплата залежить від місця виконання завдань і може складати від 25 тис. грн до 190 тис. грн.

Бригада тероборони готова платити від 20,1 тис грн до 50 тис. грн SMM-менеджеру і таргетологу. Потрібен досвід від двох років, вища освіта і англійська на рівні вище середнього. Перевагу віддаватимуть тим, хто вміє користуватися графічними редакторами і монтувати відео.

На всіх вакансіях передбачена військова служба за контрактом або по мобілізації.

Раніше ми розповідали, які вакансії для людей з інвалідністю пропонують в Одесі.

Також ми повідомляли про те, на які зарплати можуть розраховувати одесити без досвіду роботи.

Одеса ЗСУ робота Одеська область Новини Одеси вакансії

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

16:26 ПАРЄ офіційно визнала Голодомор геноцидом українців

16:25 У Мін'юсті заявили, що українці сумлінніше сплачують аліменти — яка причина

16:25 В Україну прибула система ППО Patriot від Румунії

16:17 Злякались і схибили — навіщо росіяни атакували судно з зерном у Чорному морі

15:59 Зеленський прокоментував відхід ЗСУ з Вугледару

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025 - 80x80

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

15:56 Небойові вакансії у ЗСУ — що пропонують одеситам і скільки платять

15:45 Російські дрони залетіли у Білорусь, коли Лукашенко у своєму літаку був у небі

15:42 Обстріл драмтеатру в Чернігові — російська ракета містила чипи з США

15:25 Виїзд за кордон до 18 років — кого випустять під час війни

15:24 Дані 100 тис. українців виставили на продаж — на Одещині затримали хакера

16:26 ПАРЄ офіційно визнала Голодомор геноцидом українців

16:25 У Мін'юсті заявили, що українці сумлінніше сплачують аліменти — яка причина

16:25 В Україну прибула система ППО Patriot від Румунії

16:17 Злякались і схибили — навіщо росіяни атакували судно з зерном у Чорному морі

15:59 Зеленський прокоментував відхід ЗСУ з Вугледару

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025 - 80x80

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

15:56 Небойові вакансії у ЗСУ — що пропонують одеситам і скільки платять

15:45 Російські дрони залетіли у Білорусь, коли Лукашенко у своєму літаку був у небі

15:42 Обстріл драмтеатру в Чернігові — російська ракета містила чипи з США

15:25 Виїзд за кордон до 18 років — кого випустять під час війни

15:24 Дані 100 тис. українців виставили на продаж — на Одещині затримали хакера

20:43 Шанси і конкуренти Зеленського — що не так з інформацією про вибори в Україні

18:43 Знести чи залишити — що буде з пам'ятником Пушкіну в Одесі

1 жовтня 2024

16:22 Симпатик України і ненависник Путіна — хто такий новий генсек НАТО і чого від нього чекати

06:40 Ціни на латунь у жовтні — скільки в Україні коштує 1 кг кольорових металів

Новина з фото

06:29 Юридичні фірми підняли ціни на послуги, пов'язані з ТЦК — що скільки коштує

06:15 Від полону до міжнародних майданчиків — інтервʼю з захисником Азовсталі

30 вересня 2024

15:57 Підвищення податків та повістки поштою — що зміниться для українців з 1 жовтня

14:57 Руки геть від Пушкіна — одесити вийшли на мітинг під ОВА

Новина з фото

06:24 Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

06:03 Фортеця Павлоград — маленьке місто стало хабом під час евакуації з Покровська

Text

15:17 Підготовка до холодів — що допоможе Києву пройти зиму цього року

Text

13:29 Голова УІНП розповів, чи сприяє Польща пошуку тіл жертв Волинської трагедії

Text

13:00 Кращі танки ЗСУ на Курщині та гучна заява Буданова — ефір День.LIVE

Text

11:28 Які політичні маніпуляції застосовує Польща перед виборами — деталі від нардепки

Text

08:00 Вихід ЗСУ з Вугледару та кадрові ротації в українській розвідці — ефір Ранок.LIVE

2 жовтня 2024
Text

22:11 Експерт пояснив, що стало причиною втрати Вугледару та чим це загрожує

Text

17:50 Моторошна страта 16 військових ЗСУ та важлива заява США — ефір Вечір.LIVE

Text

17:15 Вартість електроенергії для населення зросте — скільки доведеться платити

Text

13:42 У ЗСУ пояснили, чому важливо було звільнити агрегатний завод у Вовчанську

Text

13:38 У Польщі політики не розуміють, чому Сікорський говорить про Волинську трагедію

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:58 В Україні змінять правила мобілізації для двох вікових категорій

06:10 Індексація пенсій у 2025 році — відомі деякі деталі перерахунку

Новина з відео

02:30 Хто з чоловіків отримає повістки Укрпоштою першочергово — три категорії

1 жовтня 2024

00:03 НАБУ оголосило в розшук проректора харківського вишу — що накоїв

23 вересня 2024

03:20 Торт без випічки на будь-яке свято за 10 хвилин — просто та смачно

22 вересня 2024

12:52 Виплати військовослужбовцям — на яку суму відпускних можна розраховувати

21 вересня 2024

06:30 Нові правила мобілізації — яке майно не можуть забрати в ухилянтів

30 вересня 2024
Новина з відео

21:33 Виїзд чоловіків старше 50 років за кордон — чи зміняться правила

22 вересня 2024

06:10 Підвищення пенсії — хто зможе отримати надбавки цієї осені

25 вересня 2024

06:10 Пенсії українців — у кого підвищаться виплати з 1 жовтня