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Робота для людей з інвалідністю в Одесі — кого шукають і скільки платять

2 жовтня 2024 15:51
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Скільки можуть заробити в Одесі люди з інвалідністю
Дівчина на кріслі колісному працює за ноутбуком. Фото: freepik
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

За даними Офісу Ради Європи, в Україні лише 17% людей з інвалідністю працевлаштовані. Втім, ситуація потроху змінюється і компанії все частіше вказують у вакансіях можливість взяти на роботу таких людей. Причому зазвичай йдеться про посади з офіційним оформленням і соціальним пакетом.

Журналісти Новини.LIVE вивчили, які посади і зарплати пропонують людям з інвалідністю.

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Що пропонують 

Найбільше пропозицій у сфері обслуговування та робітничих спеціальностей. 

Робота для людей з інвалідністю в Одесі — кого шукають і скільки платять - фото 1
Перелік вакансій. Фото: скриншот work.ua

Переважна більшість  вакансій, відкритих для людей з інвалідністю, пропонує заробіток від 10 до 20 тис. грн. Досвід роботи для кандидатів переважно не потрібен.

Наприклад, мережа супермаркетів шукає комплектувальника товарів онлайн-замовлень. Платити обіцяють від 14,9 до 21 тис. грн. Додаткових вимог для претендентів фактично немає — тільки уважність, комунікабельність та відповідальність. 

Бренд жіночого одягу пропонує роботу швачки. Зарплата становить від 15 до 25 тис. грн. Досвід роботи не потрібен, підприємство обіцяє всьому навчити. 

Одеська початкова школа пропонує посаду адміністратора. Залежно від зайнятості готові платити від 10 до 20 тис. грн. Кандидату треба мати середню спеціальну освіту, не менше року досвіду роботи та володіти комп'ютером. 

Людину з інвалідністю готові взяти також барменом до зали ігрових автоматів. Обіцяють 1,6 тис. грн за зміну плюс чайові. Втім, графік роботи досить складний — по 12 годин дві денні зміни, дві нічні та два вихідних. 

Чи можуть відмовити 

Людині з інвалідністю можуть відмовити в прийнятті на роботу, якщо її професійні якості не відповідають посаді. Якщо такого здобувача направила служба зайнятості, у направленні мають вказати дату співбесіди й аргументовану причину відмови. Крім того, підставою для відмови можуть бути медичні протипоказання для виконання роботи. 

Раніше ми писали, яку роботу можуть знайти в Одесі ті, хто працевлаштовується вперше або хоче змінити сферу роботи. 

Також ми розповідали про пропозиції віддаленої роботи в Одесі.

Одеса робота Одеська область Новини Одеси вакансії

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