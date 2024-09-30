Дистанційна робота в Одесі — вакансії і зарплати

Жінка сидить перед ноутбуком. Ілюстративне фото: freepik.com

Вакансії з можливістю працювати віддалено залишаються досить популярними серед одеситів. Своєю чергою, роботодавці у багатьох сферах готові наймати працівників на дистанційку.

Новини.LIVE з'ясовували, які пропозиції є на ринку і скільки можна заробити, працюючи вдома.

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Що пропонують і скільки платять

За даними порталу work.ua, найбільше пропозицій віддаленої роботи у сферах ІТ, торгівлі, маркетингу і реклами. Втім, є пропозиції для викладачів, спеціалістів з телекомунікацій і діловодів.

Наприклад, сервіс таксі шукає розробника з інтеграції API із зарплатою у 30 тис. грн. Претендент має вміти працювати з node js та sql, а також мати не менше року досвіду.

Онлайн-курси англійської мови готові платити від 7,9 тис. грн до 23,7 тис. грн — залежно від навантаження — викладачу, який працюватиме з дітьми від 6 до 16 років. Відсутність викладацького досвіду не завадить, готові взяти студента, головне — володіння англійською на просунутому рівні.

Працювати дистанційно можна навіть шефом-кондитером. Такий варіант пропонує культурно-діловий центр. Куховарити самому не треба — тільки перевіряти діюче меню і розробляти нові десертні карти. Від претендента вимагається не менше двох років досвіду. Сума зарплати визначатиметься за результатами співбесіди.

Зазначимо, що середня зарплата для дистанційної роботи в Одесі зараз становить 27,5 тис. грн. Це на 20% більше, якщо порівнювати з вереснем минулого року. Найбільше зросли заробітки менеджерів з продажу та інтернет-маркетологів — до 30 — 35 тис. грн. Оператор call-центру може розраховувати на 18,3 тис. грн у середньому, вчитель англійської — на 22,5 тис. грн.

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