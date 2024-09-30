Дистанционная работа в Одессе — вакансии и зарплаты

Женщина сидит перед ноутбуком. Иллюстративное фото: freepik.com

Вакансии с возможностью работать удаленно остаются достаточно популярными среди одесситов. В свою очередь, работодатели во многих областях готовы нанимать работников на дистанционку.

Новини.LIVE выясняли, какие предложения есть на рынке и сколько можно заработать, работая дома.

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Что предлагают и сколько платят

По данным портала work.ua, больше всего предложений удаленной работы в сферах ІТ, торговли, маркетинга и рекламы. Впрочем, есть предложения для преподавателей, специалистов по телекоммуникациям и делопроизводителям.

К примеру, сервис такси ищет разработчика по интеграции API с зарплатой в 30 тыс. грн. Претендент должен уметь работать с node js и sql, а также иметь не менее года опыта.

Онлайн-курсы английского языка готовы платить от 7,9 тыс. грн до 23,7 тыс. грн — в зависимости от нагрузки — преподавателю, который будет работать с детьми от 6 до 16 лет. Отсутствие преподавательского опыта не помешает, готовы взять студента, главное — владение английским на продвинутом уровне.

Работать дистанционно можно даже шеф-кондитером. Такой вариант предлагает культурно-деловой центр. Готовить самому не нужно — только проверять действующее меню и разрабатывать новые десертные карты. От соискателя требуется не менее двух лет опыта. Сумма зарплаты будет определяться по результатам собеседования.

Отметим, что средняя зарплата для дистанционной работы в Одессе составляет 27,5 тыс. грн. Это на 20% больше, если сравнивать с сентябрем прошлого года. Больше всего выросли заработки менеджеров по продажам и интернет-маркетологам — до 30 — 35 тысяч. Оператор call-центра может рассчитывать на 18,3 тыс. в среднем, учитель английского — на 22,5 тыс.

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