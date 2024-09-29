Робота для студентів в Одесі: актуальні вакансії

Дівчина усміхається. Фото: Новини.LIVE

З наближенням нового навчального року питання працевлаштування студентів стає дедалі актуальнішим. Молодь прагне фінансової незалежності, а також отримання досвіду роботи, який може стати в пригоді після завершення навчання. Саме тому багато молодих людей шукають підробіток, який дозволить поєднувати роботу з навчанням.

Новини.LIVE зібрали вакансії, які підходять для тих, хто шукає підробіток або першу роботу в Одесі.

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Огляд вакансій для студентів. Фото: скриншот

Де в Одесі знайти роботу студенту

В Одесі багато компаній шукають молодих фахівців, готових працювати неповний робочий день або за гнучким графіком. Ось кілька популярних вакансій розміщених на work.ua, які можуть бути цікавими для студентів:

Офіціант або бармен

Робота в кафе, ресторанах чи барах залишається одним із найпопулярніших варіантів для студентів. Гнучкий графік дозволяє поєднувати навчання з роботою, а чайові можуть стати приємним бонусом до зарплати. У туристичному місті, як Одеса, вакансій офіціантів завжди достатньо.

Середня зарплата: 18 000 — 60 000 грн/міс.

Вакансія офіціанта. Фото: скриншот

Вакансія офіціанта. Фото: скриншот

Консультант в магазині

Часткова зайнятість у роздрібній торгівлі дозволяє студентам отримати досвід комунікації з клієнтами, вивчити основи продажів та товарознавства. Багато магазинів Одеси пропонують вакансії для молоді з гнучким графіком.

Середня зарплата: 20 000 — 30 000 грн/міс.

Вакансія продавця. Фото: скриншот

Робота онлайн (копірайтер, дизайнер, SMM)

Для тих, хто шукає можливість працювати з дому, ідеально підійде робота в інтернеті. Студенти можуть займатися створенням контенту, обробкою графіки або веденням соціальних мереж. Це вимагає певних навичок, але затребуваність таких професій лише зростає й оплата гідна.

Середня зарплата: 30 000 — 50 000 грн/міс.

Вакансія SMM-спеціаліста. Фото: скриншот

Доставка їжі

Сервіси доставки їжі пропонують гнучкі умови праці, що є зручним для студентів. В Одесі завжди є попит на кур'єрів. Для роботи знадобиться власний транспорт (велосипед, мотоцикл) або можна працювати пішки.

Середня зарплата: 30 000 — 40 000 грн/міс.

Вакансія кур'єра. Фото: скриншот

Розмір стипендій в Україні у 2024 році

Студенти бакалаврату, спеціалітету та магістратури:

Звичайна стипендія — 2 000 грн.

Підвищена стипендія — 2 550 грн.

Студенти технікумів, коледжів та ліцеїв:

Звичайна стипендія — 1 510 грн.

Підвищена стипендія — 1 930 грн.

Учні професійно-технічних училищ:

Стипендія становить 1 250 грн.

Спеціальні стипендії:

Академічна стипендія президента України: залежно від типу навчального закладу, її розмір варіюється від 2 750 до 4 400 грн на місяць.

Іменна та академічна стипендія від Кабінету міністрів України: становить від 2 500 до 4 000 грн.

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