Робота для студентів в Одесі: актуальні вакансії

Робота для одеських студентів — огляд найкращих вакансій
З наближенням нового навчального року питання працевлаштування студентів стає дедалі актуальнішим. Молодь прагне фінансової незалежності, а також отримання досвіду роботи, який може стати в пригоді після завершення навчання. Саме тому багато молодих людей шукають підробіток, який дозволить поєднувати роботу з навчанням.
Новини.LIVE зібрали вакансії, які підходять для тих, хто шукає підробіток або першу роботу в Одесі.
Де в Одесі знайти роботу студенту
В Одесі багато компаній шукають молодих фахівців, готових працювати неповний робочий день або за гнучким графіком. Ось кілька популярних вакансій розміщених на work.ua, які можуть бути цікавими для студентів:
- Офіціант або бармен
Робота в кафе, ресторанах чи барах залишається одним із найпопулярніших варіантів для студентів. Гнучкий графік дозволяє поєднувати навчання з роботою, а чайові можуть стати приємним бонусом до зарплати. У туристичному місті, як Одеса, вакансій офіціантів завжди достатньо.
Середня зарплата: 18 000 — 60 000 грн/міс.
- Консультант в магазині
Часткова зайнятість у роздрібній торгівлі дозволяє студентам отримати досвід комунікації з клієнтами, вивчити основи продажів та товарознавства. Багато магазинів Одеси пропонують вакансії для молоді з гнучким графіком.
Середня зарплата: 20 000 — 30 000 грн/міс.
- Робота онлайн (копірайтер, дизайнер, SMM)
Для тих, хто шукає можливість працювати з дому, ідеально підійде робота в інтернеті. Студенти можуть займатися створенням контенту, обробкою графіки або веденням соціальних мереж. Це вимагає певних навичок, але затребуваність таких професій лише зростає й оплата гідна.
Середня зарплата: 30 000 — 50 000 грн/міс.
- Доставка їжі
Сервіси доставки їжі пропонують гнучкі умови праці, що є зручним для студентів. В Одесі завжди є попит на кур'єрів. Для роботи знадобиться власний транспорт (велосипед, мотоцикл) або можна працювати пішки.
Середня зарплата: 30 000 — 40 000 грн/міс.
Розмір стипендій в Україні у 2024 році
Студенти бакалаврату, спеціалітету та магістратури:
- Звичайна стипендія — 2 000 грн.
- Підвищена стипендія — 2 550 грн.
Студенти технікумів, коледжів та ліцеїв:
- Звичайна стипендія — 1 510 грн.
- Підвищена стипендія — 1 930 грн.
Учні професійно-технічних училищ:
- Стипендія становить 1 250 грн.
Спеціальні стипендії:
- Академічна стипендія президента України: залежно від типу навчального закладу, її розмір варіюється від 2 750 до 4 400 грн на місяць.
- Іменна та академічна стипендія від Кабінету міністрів України: становить від 2 500 до 4 000 грн.
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