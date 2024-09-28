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Пенсіонер з зарплатою у 40 000 — де в Одесі пропонують роботу літнім людям

28 вересня 2024 18:26
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Яку роботу пропонують пенсіонерам в Одесі
Літній чоловік на велосипеді. Фото ілюстративне: blogspot.com
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Попри воєнні виклики, українці продовжують отримувати пенсії та соціальні виплати. Проте громадяни, які отримують мінімальну пенсію, вимушені шукати додатковий заробіток для підтримки своїх сімей.

Де в Одесі пропонують роботу літнім людям та скільки платять, дізнавалися кореспонденти Новини.LIVE.

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Зазначимо, що станом на вересень 2024 року мінімальна пенсія становить 2 093 гривні, що є викликом для пенсіонерів, які змушені шукати додаткові джерела доходу. Багато пенсіонерів змушені звертатися до підробітків або навіть продовжувати працювати на часткових ставках. Зокрема, в Одесі є вакансії для пенсіонерів на посадах кур'єрів, за таку роботу готові заплатити від 20 000 до 40 000 грн.

Пенсіонер з зарплатою у 40 000 — де в Одесі пропонують роботу літнім людям - фото 1
Вакансія кур'єра. Фото: скриншот

Також на порталі з пошуку роботи work.ua міститься багато вакансії для водіїв: водій таксі, зерновозу та навіть військового бухгалтера. До речі, на останній посаді обіцяють заробітну плату від 20 000 до 100 000 грн.

Пенсіонер з зарплатою у 40 000 — де в Одесі пропонують роботу літнім людям - фото 2
Вакансія військового бухгалтера. Фото: скриншот
Пенсіонер з зарплатою у 40 000 — де в Одесі пропонують роботу літнім людям - фото 3
Вакансія водія зерновозу. Фото: скриншот
Пенсіонер з зарплатою у 40 000 — де в Одесі пропонують роботу літнім людям - фото 4
Вакансія таксиста. Фото: скриншот

Окрім цього, підприємці в Одесі готові взяти на роботу пенсіонера на посаду техніка з ремонту та мерчендайзер з власним автомобілем. Правда за таку роботу готові заплатити набагато менше, ніж водіям та ще й потребують мати власний транспорт.

Пенсіонер з зарплатою у 40 000 — де в Одесі пропонують роботу літнім людям - фото 5
Вакансія мерчендайзера. Фото: скриншот

Яка пенсія в Україні

Від 1 березня 2024 року мінімальні розміри виплат пенсіонерам, яким призначено пенсію такі:

  • Пенсіонерам, які досягли 65 років, не працюють і мають повний страховий стаж 30/35 років — 3 370 гривень.
  • Мінімальна пенсія українців віком до 70 років за повного стажу 30/35 років та осіб з інвалідністю І групи незалежно від віку та стажу становить 2 980 гривень (крім пенсій за особливі заслуги перед Україною).
  • Для пенсіонерів віком від 70 до 80 років, які мають повний страховий стаж 30/35 років, мінімальна пенсія становить 3 240 гривень (крім пенсій за особливі заслуги перед Україною).
  • Українцям, яким виповнилося 80 років та які мають страховий стаж 20/25 років, — 3 370 гривень (крім пенсій за особливі заслуги перед Україною).
  • Всім іншим категоріям пенсіонерів, які не працюють (незалежно від стажу), соціальні виплати становлять 2 725 гривень (крім пенсій за особливі заслуги перед Україною).

Більше про вакансії в Одесі

Нагадаємо, під час воєнного стану українські підприємства мають можливість бронювати своїх працівників від мобілізації. Де в Одесі пропонують такі вакансії?

Також ми писали, що в Одесі та області є пропозиції роботи, за яку пропонують 50 тис. грн і більше. Йдеться не тільки про менеджерів, але й про водіїв. 

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