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Пенсионер с зарплатой в 40 000 — где в Одессе предлагают работу пожилым людям

28 сентября 2024 18:26
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Какую работу предлагают пенсионерам в Одессе
Пожилой человек на велосипеде. Фото иллюстративное: blogspot.com
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Несмотря на военные вызовы, украинцы продолжают получать пенсии и социальные выплаты. Однако граждане, получающие минимальную пенсию, вынуждены искать дополнительный заработок для поддержки своих семей.

Где в Одессе предлагают работу пожилым людям и сколько платят, узнавали корреспонденты Новини.LIVE.

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Отметим, что по состоянию на сентябрь 2024 года минимальная пенсия составляет 2 093 гривны, что является вызовом для пенсионеров, которые вынуждены искать дополнительные источники дохода. Многие пенсионеры вынуждены обращаться к подработкам или даже продолжать работать на частичных ставках. В частности, в Одессе есть вакансии для пенсионеров в должностях курьеров, за такую работу готовы заплатить от 20 000 до 40 000 грн.

Пенсионер с зарплатой в 40 000 - где в Одессе предлагают работу пожилым людям - фото 1
Вакансия курьера. Фото: скриншот

Также на портале по поиску работы work.ua содержится много вакансий для водителей: водитель такси, зерновоза и даже военного бухгалтера. Кстати, в последней должности обещают заработную плату от 20 000 до 100 000 грн.

Пенсионер с зарплатой в 40 000 - где в Одессе предлагают работу пожилым людям - фото 2
Вакансия военного бухгалтера. Фото: скриншот
Пенсионер с зарплатой в 40 000 - где в Одессе предлагают работу пожилым людям - фото 3
Вакансия водителя зерновоза. Фото: скриншот
Пенсионер с зарплатой в 40 000 - где в Одессе предлагают работу пожилым людям - фото 4
Вакансия таксиста. Фото: скриншот

Кроме этого, предприниматели в Одессе готовы взять на работу пенсионера на должность техника по ремонту и мерчендайзера с собственным автомобилем. Правда, за такую работу готовы заплатить гораздо меньше, чем водителям, да еще и требуют иметь собственный транспорт.

Пенсионер с зарплатой в 40 000 - где в Одессе предлагают работу пожилым людям - фото 5
Вакансия мерчендайзера. Фото: скриншот

Какая пенсия в Украине

С 1 марта 2024 года минимальные размеры выплат пенсионерам, которым назначена пенсия:

  • Пенсионерам, достигшим 65 лет, не работают и имеют полный страховой стаж 30/35 лет — 3370 гривен.
  • Минимальная пенсия украинцев в возрасте до 70 лет при полном стаже 30/35 лет и лиц с инвалидностью I группы независимо от возраста и стажа составляет 2 980 гривен (кроме пенсий за особые заслуги перед Украиной).
  • Для пенсионеров от 70 до 80 лет, имеющих полный страховой стаж 30/35 лет, минимальная пенсия составляет 3 240 гривен (кроме пенсий за особые заслуги перед Украиной).
  • Украинцам, которым исполнилось 80 лет и имеющим страховой стаж 20/25 лет, — 3370 гривен (кроме пенсий за особые заслуги перед Украиной).
  • Всем другим категориям неработающих пенсионеров (независимо от стажа) социальные выплаты составляют 2 725 гривен (кроме пенсий за особые заслуги перед Украиной).

Больше о вакансиях в Одессе

Напомним, во время военного положения украинские предприятия могут бронировать своих работников от мобилизации. Где в Киеве предлагают такие вакансии?

Также мы писали, что в Одессе и области есть предложения по работе, за которую предлагают 50 тыс. грн и более. Речь идет не только о менеджерах, но и о водителях.

Одесса работа пенсионеры Одесская область Одесская ОГА Новости Одессы

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