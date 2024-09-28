Какую работу предлагают пенсионерам в Одессе

Пожилой человек на велосипеде. Фото иллюстративное: blogspot.com

Несмотря на военные вызовы, украинцы продолжают получать пенсии и социальные выплаты. Однако граждане, получающие минимальную пенсию, вынуждены искать дополнительный заработок для поддержки своих семей.

Где в Одессе предлагают работу пожилым людям и сколько платят, узнавали корреспонденты Новини.LIVE.

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Отметим, что по состоянию на сентябрь 2024 года минимальная пенсия составляет 2 093 гривны, что является вызовом для пенсионеров, которые вынуждены искать дополнительные источники дохода. Многие пенсионеры вынуждены обращаться к подработкам или даже продолжать работать на частичных ставках. В частности, в Одессе есть вакансии для пенсионеров в должностях курьеров, за такую работу готовы заплатить от 20 000 до 40 000 грн.

Вакансия курьера. Фото: скриншот

Также на портале по поиску работы work.ua содержится много вакансий для водителей: водитель такси, зерновоза и даже военного бухгалтера. Кстати, в последней должности обещают заработную плату от 20 000 до 100 000 грн.

Вакансия военного бухгалтера. Фото: скриншот

Вакансия водителя зерновоза. Фото: скриншот

Вакансия таксиста. Фото: скриншот

Кроме этого, предприниматели в Одессе готовы взять на работу пенсионера на должность техника по ремонту и мерчендайзера с собственным автомобилем. Правда, за такую работу готовы заплатить гораздо меньше, чем водителям, да еще и требуют иметь собственный транспорт.

Вакансия мерчендайзера. Фото: скриншот

Какая пенсия в Украине

С 1 марта 2024 года минимальные размеры выплат пенсионерам, которым назначена пенсия:

Пенсионерам, достигшим 65 лет, не работают и имеют полный страховой стаж 30/35 лет — 3370 гривен.

Минимальная пенсия украинцев в возрасте до 70 лет при полном стаже 30/35 лет и лиц с инвалидностью I группы независимо от возраста и стажа составляет 2 980 гривен (кроме пенсий за особые заслуги перед Украиной).

Для пенсионеров от 70 до 80 лет, имеющих полный страховой стаж 30/35 лет, минимальная пенсия составляет 3 240 гривен (кроме пенсий за особые заслуги перед Украиной).

Украинцам, которым исполнилось 80 лет и имеющим страховой стаж 20/25 лет, — 3370 гривен (кроме пенсий за особые заслуги перед Украиной).

Всем другим категориям неработающих пенсионеров (независимо от стажа) социальные выплаты составляют 2 725 гривен (кроме пенсий за особые заслуги перед Украиной).

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