Вакансії з бронюванням — які пропозиції є в Одесі

Робота з бронюванням від мобілізації — які вакансії пропонують в Одесі
Під час воєнного стану українські підприємства мають можливість бронювати своїх працівників від мобілізації. Такий варіант роботодавці активно вказують у вакансіях.
Які посади пропонують, Новини.LIVE дізналися з порталу з пошуку роботи work.ua.
Перелік професій
Бронювання пропонують роботодавці у різних сферах, проте найбільше вакансій серед робітничих спеціальностей, у галузях логістики і складів, а також у медицині і транспорті. Втім, є можливість отримати бронь і в інших сферах, але там конкурс на посаду набагато більший.
Варіанти роботи
Зокрема, мережа супермаркетів пропонує посаду пекаря з зарплатою від 22,5 тис. грн до 25,5 тис. грн. Додаткових умов до працівника фактично немає, роботодавець готовий взяти студента або ветерана.
Мережа заправок пропонує роботу касира-продавця із заробітком 17,5 тис. грн. Кандидату бажано (але не обов'язково) мати досвід праці у продажах, роздрібній торгівлі або сфері обслуговування. Обов'язкові умови — впорядковані документи і добра українська мова.
Є пропозиції і для спеціалістів. Наприклад, клініка шукає лікаря-дерматолога з досвідом роботи не менше одного року. Посада передбачає неповну зайнятість. Зарплата оговорюється при співбесіді.
Хто має бронь від мобілізації
Відстрочку від мобілізації отримують працівники таких структур, як:
- поліція;
- рятувальна служба;
- органи державної влади та місцевого самоврядування;
- компанії зі сфери медіа та культури;
- виробники товарів для армії;
- підприємства, які виробляють і ремонтують товари військового призначення, техніку, боєприпаси;
- підприємства, яким встановлено мобілізаційні завдання;
- інші критично важливі для української економіки підприємства.
Правила бронювання звичайних підприємств однакові: забронювати можна не більше 50% військовозобов'язаних співробітників і не довше, ніж на 6 місяців. Через півроку відстрочку потрібно продовжувати.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про найдорожчі вакансії в Одесі.
Також на Одещині винесли вирок працівнику ТЦК, який вимагав хабар за бронь від мобілізації у чоловіка, який і так її мав за законом.
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